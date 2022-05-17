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宜蘭綠舞「2022春夏線上旅展」 優惠下殺46折起

By 台灣英文新聞
2022/05/17 16:56
宜蘭綠舞「2022春夏線上旅展」 優惠下殺46折起
宜蘭綠舞「2022春夏線上旅展」 優惠下殺46折起

適合出遊的夏季將至，讓人總是按捺不住那顆蠢蠢欲動想出發旅行的心，位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店自5月18日(三)至6月1日(三)推出「2022春夏線上旅展」以最低46折超殺優惠回饋大家，住宿券優惠每人只要NT$2,197起即可入住暢享綠舞細膩的專屬服務及豐富設施。近年正夯的戶外露營車首度推出旅展優惠，限量100張，4人入住只要NT$10,888起；每年熱銷的綠舞極景客房及Villa房型限量500張，售完為止；還有老饕們喜愛的雙廳共用餐券，兩人用餐只要NT$1,980起！凡購買住宿券即贈送經典浴衣及萌寵餵食體驗，換上唯美浴衣漫步佔地5.75公頃的日式園區與可愛爆表的萌寵互動打卡拍照，體驗各種獨家的日式DIY活動。票券使用期限至2023年5月31日(三)，推薦給正在傷腦筋規劃夏季暑期活動的您！

線上旅展採電子票券即買即用超方便，兩人出遊首推雙人極景客房，每間只要NT$5,988起，一泊二食只要NT$7,388起，在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用自助早餐飽覽美景，晚餐品嚐舞饌日式料理精心準備的當季會席；親子或好友結伴出遊推薦家庭四人房NT$8,788起，每人最低只要NT$2,197即可入住！綠舞每間極景客房皆可俯望不同視角的山海風景，是來到宜蘭不可錯過的美景。自推出後好評不斷的戶外露營車今年也首次推出旅展優惠，一泊二食四人只要NT$10,888起，祭出限量100張，先搶先得，誠邀大家體驗時下最流行的露營旅遊新風尚，白天享受自助式活力早餐、暢遊園區玩遍各式獨家日式體驗；晚餐在漫天星空下享用戶外露營區烤肉盛宴，感受綠舞白晝及夜晚不同更迭的美景變幻。若想保留完整私人空間，隱蔽寬敞的Villa獨棟設計房型非常適合家族出遊或是舉辦派對，一泊二食超值優惠NT$17,500起，Villa住宿券再加碼贈送由專人現場傳授好玩又好吃的和菓子製作或抹茶體驗二擇一(價值NT$499/人) 。

宜蘭綠舞嚴選在地當令的美味食材款待旅人，蝶舞咖啡廳及舞饌日式料理聯袂推出「平日雙人共用餐券+風呂泳池共用券」每套適用雙人只要NT$1,980，主廚依不同時節之豐盛產物設計菜單，讓旅人們透過主廚精湛手藝享受食當季，吃在地的豐盛之感，入園用餐之餘也享受風呂湯池的身心放鬆。另有專為老饕或多人用餐設計的2套「平日雙人共用餐券」四人用餐只要NT$3,200，或雙人一次享盡蝶舞咖啡廳的異國料理及匠心匯製的舞饌日式料理！

線上旅展：https://reurl.cc/j1lK7Z 服務專線：(03)-9603 808 官網：www.dwsresort.com.tw

更新時間 : 2022-05-17 18:21 GMT+08:00

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