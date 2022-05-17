【給他魚竿 不如教他釣魚】桃園市自閉症協進會與ActionLife+攜手 呼籲社會提供星兒工作機會

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近年來在疫情衝擊之下，許多社福團體面臨到經營上的困難。為此桃園市自閉症協進會與ActionLife+里程236共同發起「星兒寶寶愛無限」活動，希望號召更多社會有力人士，打造愛無限的友善社會，藉以喚起社會對自閉症患者的正視以及更多協助。

看到星星，您想到什麼？是想許願？還是仰望星空感受世界美好？有一群來自星星的孩子，彷彿住在遙遠的星球上，擁有清澈雙眼，卻從不與你對視；過人靈敏的聽力，卻對你充耳不聞；乾淨單純的靈魂，卻承受著你無法探知的內心孤獨，逕自在自己的世界裡閃耀，他們被稱為「星兒」。

因為他們有著特殊與人群溝通的方式，以及某些看似重複又固執的行為，超出許多人的理解。星兒對於融入群體社會的渴望與現實所面臨到的困境，是你我所難以想像的。

成立於民國八十八年的社團法人桃園市自閉症協進會，提供桃園市內自閉症者及其家屬的服務。協會會員包括最能了解自身問題的自閉症者家庭，同時更進一步成立七個工坊，透過讓孩子學習聽指令、接受規範、接受管理，在孩子學校畢業後，幫助家庭銜接進入社會。同時以「星兒工坊」培養自閉兒獨立製作餅乾的能力在市場販售，並更廣泛結合社會企業進行就業媒合，來完整達到幫助自閉兒找工作、融入社會、自立生活的獨立技能。

受到ActionLife+「願意擴展生命、創造卓越成果」系列課程工作坊啟發，而自願發起「星兒寶寶愛無限」活動的里程236學員，同時也是祿晞設計顧問行銷經理的陳佳瑋表示：「我們常常說：給他魚竿，不如教他釣魚。但是，魚池在哪裡？我們希望的不只是活動的宣傳，而是更深入的真正去幫助這些努力提升職能的星兒們能夠自食其力。所以希望透過這個活動拋磚引玉，讓更多的社會企業投入公益，提供星兒工作機會，找到適情、適性、適所的工作。」

桃園市自閉症協進會理事長蕭雲祥也表示：「目前透過協會有架構、系統化的方式與企業媒合，並以一般人的薪資待遇就職的星兒，最長已在同一家科技公司任職長達八年之久；對於許多枯燥、重複性高的工作，星兒反而因其特質而更能穩定勝任。

再加上桃園市支持性就服員也會陪同自閉症患者，從就業前開始輔導、到進職場工作陪同、教育訓練等，直到穩定就業為止。」蕭雲祥呼籲社會企業支持協助自閉症患者，讓協會得以持續運作，培育其就業與未來職能發展。

在記者會上，藝人黃鐙輝連袂網紅亮亮Iris、張琳Ilsa Chang出席為星兒們發聲，黃鐙輝分享過去曾因為拍戲而接觸到星兒，才知道他們常苦於不善表達而遭致誤解，但他們其實是內心善良、充滿才華。他特別指出：「他們不需要同情，需要的是理解，請讓他們能夠靠自己創造在社會上生存的技能。」

為了能讓更多人了解自閉症，里程236學員將協助協進會製作【星星不說話】系列專訪影片，預計於六月上線。同時在5/15~6/14期間聯合網紅共同進行線上販售星兒手工餅乾的公益義賣活動。端午節除了傳統送粽子之外，送一份有溫暖療癒能量的星兒愛心餅乾，將愛傳遞出去，屈原也一定會很開心！有興趣的企業或民眾可上社團法人桃園市自閉症協進會臉書。