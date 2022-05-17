統一渡假村 雙城防疫解悶假期

新冠肺炎讓民眾減少外出機會，天天居家難免心情煩悶…想出門透透氣、散散心，來場放風旅行？遠離城市喧囂與密閉空間的感染風險，統一渡假村官網指定日超狂優惠，即日起～6/17(入住日至2022/6/24)「雙城防疫解悶假期」，一晚入住大人氣統一谷關渡假村，另一晚還能選擇住馬武督或墾丁，平日雙人成行7,200元起，等於每人每晚只要1,800元起就能北中南任意遊，專案不需要連續住宿，安排行程更有彈性，此外加碼延遲退房至下午一點，因應疫情更有送餐盒至客房的服務，減少外出用餐風險，安心吃飽睡好，體驗園區豐富戶外設施及芬多精，還能外出領略馬武督森林之美、谷關八仙山的遼闊壯麗及墾丁獨有的自然生態景觀，防疫解悶來散心，享受慢活小旅行！

官網指定日優惠輕鬆就能訂～遠離煩悶焦慮，北中南三天兩夜玩透透即刻出發！為了讓旅客擁有安心的旅遊環境，統一渡假村除了定期執行全館消毒，亦不接待入境未滿14天(居家檢疫/隔離7天+自主健康管理7天)、體溫達37.5℃(含)以上或有發燒發熱或咳嗽症狀症狀、持有「居家隔離通知書」，需要自主健康管理、居家隔離、居家檢疫之旅客。此外園區地理位置優越，坐擁山林、鄰近生態，是外出散心的絕佳選擇，您可以在馬武督暢玩設施、揮灑汗水，接著到探索森林享受森呼吸行程，也能到谷關賞景泡美湯、八仙山漫步健行，或者直衝墾丁曬日光浴玩水，造訪周遭生態景點，無論哪項選擇都能帶給您愜意放鬆的活力假期！