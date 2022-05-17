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5/17起中重症、發燒3個月嬰兒收治醫院　長者、孕婦住集檢所或防疫旅館

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/17 16:32
中央流行疫情指揮中心今(17)日宣布，即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則。（圖/pixabay）

中央流行疫情指揮中心今(17)日宣布，即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日宣布，即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則，僅中重症、未滿3個月發燒嬰兒收治住院，長者、3到12月發燒嬰幼兒、孕婦等高風險對象，則改為入住加強版集中檢疫所或防疫旅館。

指揮中心表示，鑒於國內社區疫情持續擴大，為保全醫療量能，即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則，以確保確定病例即時獲得醫療照護。

即日起，僅中、重症、出生未滿3個月且有發燒、及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者，收治住院。

其他對象如年齡70歲(含)以上、年齡65-69歲獨居、懷孕36週(含)以上、出生3-12個月且高燒(>39度)、或無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀、輕症確診者，則收治於加強版集中檢疫所或防疫旅館。

在居家照護方面，年齡69歲(含)以下，且符合居家照護條件之無症狀/輕症確診者，採居家照護。不符合居家照護健康條件之無症狀/輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

另外，為提供收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館的高風險確診者(例如懷孕36週(含)以上、出生3-12個月且高燒超過39度者等)之緊急就醫需求，設置加強版集中檢疫所/防疫旅館緊急後送就醫綠色通道，提供緊急生產及兒童等就醫需求，以保障病人安全。

醫院下轉原則部分，經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院；未符合解除隔離條件者，倘符合「COVID-19 確診個案居家照護管理指引及應注意事項」居家照護之健康條件，則下轉返家進行居家照護至隔離期滿；若未符合居家照護之健康條件者，則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館。

至於確診者所需「嚴重特殊傳染性肺炎解除隔離治療通知書」或「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」等行政表單，得由醫院通知衛生局補行開立。

5/17起中重症、發燒3個月嬰兒收治醫院　長者、孕婦住集檢所或防疫旅館
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