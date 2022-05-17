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神秘兒童急性肝炎席捲全球 研究指COVID-19恐為元凶

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/17 15:04
（圖／Unsplash_Aditya Romansa）

（圖／Unsplash_Aditya Romansa）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世界各地爆出兒童不名肝炎疫情，醫界先前認為可能是腺病毒釀禍，但最新研究指出，新冠肺炎（COVID-19）恐怕是根源。

路透報導，在期刊預印本平台medRxiv上發表的報告指出，染上COVID的兒童，出現肝功能異常情況的風險大增。不過，這波神秘急性肝炎疫情的患者，多數並未通報曾感染新冠肺炎，而多是驗出了41F型腺病毒。

醫界納悶的是，41F型腺病毒一般不會攻擊肝臟。另一份發表在《刺胳針腸胃與肝病學》（The Lancet Gastroenterology & Hepatology）認為，這些孩童可能因為太年幼，未能接種COVID疫苗，卻因染疫後症狀過於輕微或無症狀，而未被列為確診案例。

依此假設，遺留在患者腸道內的新冠病毒「餘孽」，恐激起免疫系統對41F型腺病毒過度反應，產生大量蛋白質，致肝臟受損。研究人員建議，對急性肝炎兒童患者的糞便檢驗是否殘留COVID病毒，肝臟是否出現其他損傷跡象，畢竟此種病毒的棘狀蛋白是一種超級抗原（superantigen），可能過度激化免疫反應。

這波兒童急性肝炎疫情來得急又快，去年底先從歐美冒出，WHO本月稍早則表示，全球20個國家已通報了近300例。根據美聯社，光是美國，就有百例，多為幼兒，全數得住院診治，部分還需肝臟移植，病歿也有數例。

延伸閱讀：
神秘肝炎襲歐美兒童 嚴重甚至須換肝
肝炎
腺病毒
兒童
幼兒
COVID
COVID-19
新冠肺炎
新冠病毒
肝臟
免疫

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