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台灣鳳梨釋迦產銷達成率96% 農委會：持續開創外銷新興市場

農委會：台灣鳳梨釋迦收穫面積約2,850公頃，以台東縣種植最多。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/17 14:29
2022.02.17 日本「冷凍鳳梨釋迦東京記者會」。(照片來源：農委會提供)

2022.02.17 日本「冷凍鳳梨釋迦東京記者會」。(照片來源：農委會提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應中國暫停釋迦輸入，行政院農業委員會為穩定鳳梨釋迦產銷，研定外銷、內銷及加工等措施，預定今(2021/2022)年期銷售目標13,000公噸，該會17日表示，據統計各項措施執行數計12,452公噸，已達總目標之96%。同時推出成本型及收入型等2種釋迦保險，計有1,323位農民達到理賠標準及受益。

農委會今(17)日發布新聞稿表示，台灣鳳梨釋迦收穫面積約2,850公頃，以台東縣種植最多(占9成以上)。過去外銷數量中，約9成銷往中國，然而自2021年9月20日起中國單方面暫停我國釋迦准入。該會呼籲中國應儘速透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺進行雙邊技術性討論，重新開啓外銷市場。

農委會表示，本(2021/2022)年期銷售目標13,000公噸，分別為外銷5,000公噸，內(直)銷目標5,000公噸，及媒合加工廠與產地供貨農民團體合作開發果泥、果丁、冰棒、冰淇淋等加工產品，目標3,000公噸。

據農委會統計，無論是外銷、內銷及加工等措施，執行數計12,452公噸，已達總目標之96%。同時也推出成本型及收入型等2種釋迦保險，計有1,323位農民達到理賠標準及受益，理賠面積1,769公頃，理賠金額達1.44億元，理賠率達768%，該會已促請農業保險基金啟動理賠，讓農民的損失可儘速獲得補償。

為開創外銷新興市場，農委會依不同地區奬勵海運、空運費，截至2022年5月16日已外銷4,355公噸，其中鮮果4,093公噸，主要銷往香港3,795公噸(占93%)，其次為越南171公噸(占4%)、阿拉伯聯合大公國及其他國家127公噸(占3%)。至冷凍的鳳梨釋迦外銷量則為262公噸，主要有泰國223公噸(占85%)及日本34公噸(占14%)等其他國家。未來，農委會會持續擴大外銷新興市場。

另外這次國內行銷量達7,090公噸，農委會非常感謝各界企業及國營事業等團購達1,384公噸，及各級農會協力採購539公噸及大型量販通路聯合促銷789公噸，批發市場熱情販售4,233公噸，加上監所團膳及國軍副食等採購計145公噸。至加工部分，也感謝加工廠商配合產期收購原料果發展加工量達1,007公噸，皆有效結合政府資源與民間力量，穩定產銷，保障農友收益。

農委會進一步說明，釋迦收入保險分為成本型及收入型2種，其中成本型保險總計投保1,226件、面積1,692公頃，投保率達60%，創歷年新高。投保成本型45萬元方案農民，計理賠1,155件，理賠金額約 1.1億元，已發揮保險損害填補功能，穩定農民收入。另鳳梨釋迦收入型保險，有117位農民受益、理賠金額計2,877萬元。

另外大目釋迦收入型保險，有38位農民受益、理賠金額計440萬元。因應極端氣候，農委會近年來致力推動農業保險，目前已開發26種品項、40張保單，農民可藉由農業保險移轉風險，未來將持續開發符合農民需求之保單，以保障農民收入。

台灣鳳梨釋迦產銷達成率96% 農委會：持續開創外銷新興市場

照片來源：農委會提供
農委會
鳳梨釋迦

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