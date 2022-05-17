5/17台灣本土+65794　另增38死　有24人未打滿3劑疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增65,833例COVID-19確定病例，分別為65,794例本土個案及39例境外移入(18例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增38例死亡、中重症61例。



指揮中心表示，今日新增之65,794例本土病例，為31,827例男性、33,947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(18,400例)、桃園市(10,184例)、臺北市(9,772例)、高雄市(4,979例)、臺中市(4,770例)、臺南市(2,844例)、新竹縣(2,105例)、基隆市(1,917例)、彰化縣(1,613例)、屏東縣(1,536例)、宜蘭縣(1,481例)、花蓮縣(1,200例)、苗栗縣(1,129例)、新竹市(1,124例)、南投縣(614例)、雲林縣(581例)、嘉義縣(556例)、臺東縣(405例)、嘉義市(345例)、澎湖縣(146例)、金門縣(81例)、連江縣(12例)。



指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月15日，死亡日期介於5月3日至5月15日。





指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家為美國3例、調查中36例，入境日介於今年5月3日至5月16日。



指揮中心統計，截至目前國內累計896,059例確診，分別為12,301例境外移入、883,704例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,135例COVID-19死亡病例，其中1,120例本土，個案居住縣市分布以雙北、基隆和桃園最多；另15例為境外移入。