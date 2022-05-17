不遵防疫規定就罰三代 上海人：「這是我們最後一代」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一如亞洲許多國家，中國生育率已現危險下探趨勢，而新冠肺炎（COVID-19）恐怕是壓倒駱駝的最後一根稻草。近來傳出有上海防疫人員以「禍延三代」恐嚇不遵防疫規定的民眾，得到的反應卻是，無妨，這是最後一代了。

日前網路上傳出一支上海居民與防疫人員爆發口角的影片，一名男子堅稱自己採檢陰性、是有人權的人，拒不前往中央隔離所。防疫人員被逼急了，撂下一句話，「如果你不執行市政府的命令，就要對你進行處罰，進行了處罰以後，要影響你們三代。」不料男子回，「不好意思，這是我們最後一代，謝謝。」

冷冷一句話，反映了現下中國年輕一輩的強烈不滿。微博出現了許多深有同感的體悟：「在這片野蠻的土地，沒有下一代是唯一的反抗方式。」「這是我們最後一代，就是一種非暴力不合作。人民用下一代的生命投票的權利。」

CNN報導，面對根深蒂固的體制問題、工作壓力、房價飆升、教育成本上漲、職場對母親的歧視等，中國年輕世代正透過不生育或延遲生育作為反抗，瀰漫著一股未來被剝奪的絕望。

2021年，中國僅760萬對新人結婚，比2013年掉了44%，是36年以來最低。生育率也掉到了每千人只有7.5個寶寶出生，是中共建政以來最低，有九個省分更是進入了人口負成長。

北京當局2016年撤除了一胎化政策，祭出一連串獎勵措施，卻未能挽救生育率。當官的把人民需求當耳邊風，一名湖北「豬隊友」官員甚至要求媒體減少報導「獨立女性」、「頂客族」等不符「主流價值」的議題，在網路招致非議。

頻繁而嚴苛的封城措施，讓人民再一次領略到，在國家機器之前，在不容異議與彈性的官僚文化宰制下，自身的權益有多脆弱。這點在精英薈萃的上海感受尤深。若連中國最富裕、最令人目眩神迷的大城市，都會被鐵腕禁令逼到無米可炊、「無藥可醫」，那麼這個國家還有什麼能期待？

讓所有苦難止於這一代。這類發言在微博上大力發酵、迴盪，激起了一波憤懣怒潮。然後在中共審查大軍壓境下，又，止於寂滅。

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