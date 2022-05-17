台北第12期疫苗5/17起開放預約　65歲以上市民送1千元禮券

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市疫苗預約系統今（17）日重啟至明日下午5時為止，接種日期為23日到29日。副市長蔡炳坤指出，這次共準備7萬6252劑預約量能，包含莫德納、BNT及高端疫苗，其中最熱門的是BNT疫苗。

蔡炳坤說明，第12期共提供7萬6252劑預約量能，包含6萬2751劑莫德納、1萬0611劑BNT及2890劑高端。

莫德納疫苗中，有6525劑可提供給6到11歲兒童預約；BNT則提供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上預約第3劑，至於12歲到17歲青少年的第3劑BNT接種，將另行規劃安排。

65歲以上長者接種第四劑，也就是第二次追加劑，同樣是從今起開始上網預約，長者可採預約系統、醫院特別門診、民政系統關懷服務登記；長照機構住民，衛生局會安排時程進入機構內為長者接種。

衛生局表示，為鼓勵長者接種疫苗，以提升保護力，在5月31日前65歲以上接種第一、二劑及第一、二次追加劑，提供500元（含）以下衛教宣傳品，設籍臺北市的65歲以上長者則加碼至1千元禮券。

此外，北市還設有2處中型接種站（台北車站、捷運松山站），16日至22日止，加開莫德納及AZ疫苗現場掛號，施打時間及名額如下: