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立院三讀：行政院設推動轉型正義會報 6大部會接續辦理轉型正義工作

立法院會三讀通過修正「促進轉型正義條例」部分條文，行政院應於促轉會解散後設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，統合、協調及監督

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/17 11:26
照片由中央社提供

照片由中央社提供

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）促進轉型正義委員會將於5月底完成階段性任務，立法院會今(17)日三讀通過修正「促進轉型正義條例」部分條文，行政院應於促轉會解散後設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，統合、協調及監督，並明訂六大部會應持續辦理相關轉型正義事項。

綜合媒體報導，立法院會通過的三讀條文規範，促轉會依規定解散後，行政院應設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，統合、協調及監督各轉型正義事項。

三讀條文亦明訂，促轉會解散後，國家應辦理之轉型正義事項應移交由六主管機關接續辦理，當中包括平復司法不法等，與識別及處置加害者事項，由法務主管機關辦理；清除威權象徵事項，由內政主管機關辦理；保存不義遺址事項，由文化主管機關辦理；照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷事項，由衛生福利主管機關辦理；轉型正義教育事項，由教育主管機關辦理；促進轉型正義基金之收支、保管及運用事項，由國家發展委員會辦理。

促進轉型正義委員會依《促進轉型正義條例》於2018年5月31日授權成立，主要任務是針對威權獨裁統治時期，規劃和推動還原歷史真相、開放政治檔案、平復司法不公、不當黨產的處置與運用等轉型正義的事項。

促轉會於4月29日在台北松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，代理主委葉虹靈便強調，今年5月30日促轉會任期屆滿後，中正紀念堂轉型的推動是馬拉松接力，現有相關文資身分的檢討和法制配套，都需要持續多線並進以落實轉型願景。
促轉會
轉型正義
民主自由

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更新時間 : 2022-05-17 12:16 GMT+08:00

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