中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中正紀念堂車來速篩檢站今（17）日啟用，主責營運的北榮院長陳威明說，共動員720人次、實驗室也24小時輪班檢驗，可供1200個採檢名額。台北市長柯文哲則提醒預約者不要爽約，若真的無法前來，一定要記得取消預約，讓醫療資源得到最有效的運用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市政府和台北榮民總醫院近日在中正紀念堂開設車來速篩檢站，上午正式啟用，每天自上午8時營運至晚間8時，約可提供1200個採檢名額，將由臺北榮總負責，退輔會、中華民國醫師公會全國聯合會等單位支援工作。

北榮院長陳威明表示，採檢站今天起每天提供1200個採檢名額，其中900個預約名額、300個現場名額，截至昨天凌晨3時，今天的採檢名額已全數預約額滿，將動員720人次醫療人員在現場支援，醫院實驗室也安排檢驗人員24小時輪班檢驗。

北榮總副院長李偉強表示，目前規劃行人、機車各1個車道、汽車2道，必要時，汽車可臨時擴充為3道。特別的是，本站還有3人以上高乘載設計，他也提醒帶小朋友前來的父母，請務必選擇有兒科醫師線道的指示牌。

柯文哲表示，中正紀念堂防疫急門診從昨日下午開始試營運，17日開始每日提供1200人，最後目標是2千人，看試營運狀況逐步增加。汽車入口為大孝門、從中山南路出口出去，機車從中山南路進入，請民眾參照動線以免造成混亂。



柯文哲表示，Covid-19確診者99%還是輕症，防疫急門診每日運作量共提供1萬1280人，請大家來之前先預約。但他也提醒大家不要爽約，現在防疫急門診爽約率太高，以婦幼醫院為例，有49%預約者沒有來，拜託大家不來就先取消，防疫急門診的資源寶貴，應該做有效運用。

此外，台大醫院於台大醫學院體育館設置防疫急門診，17日試營運，18日正式啟用，上午9時至中午12時、下午1時30分至4時30分服務，預估每日服務800人次，規劃入口為徐州路，採二線採檢，後由林森南路離開。

衛生所提醒，北市目前共有23處防疫急門診，包含3處親子防疫急門診快速通道，另有3處車來速篩檢站，專供快篩陽性者預約PCR採檢，有需求的民眾可於衛生局官網查詢預約。

以下為23處防疫急門診和3處車來速篩檢站：