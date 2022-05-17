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美國南加州台裔教會槍殺案 警：台灣裔名醫勇逮中國裔凶嫌捨己救人

當地知名醫師John Cheng在制伏兇嫌過程中，不幸中槍喪命。警方指中國裔兇嫌動機「政治仇恨謀殺」

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/17 10:13
美國南加州台裔教會槍殺案 警：台灣裔名醫勇逮中國裔凶嫌捨己救人
美國南加州台裔教會槍殺案 警：台灣裔名醫勇逮中國裔凶嫌捨己救人

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國南加州爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）15日遭華裔男子闖入並開槍屠殺甫進行完禮拜的台裔民眾，美國警方稍晚指出，兇嫌為68歲中國出生的美國籍男子David Chou，犯案動機為政治仇恨台灣，刻意挑選以台裔信徒為主、用台語做禮拜的教會犯案。

這場槍擊造成一死及五傷，均為台裔人士；傷者中有四名男性與一名女性，年齡分別是66、75、82、92、86歲。

警方遺憾指出，槍擊案喪命的52歲台裔鄭性醫師John Cheng，捨己救人，因為他勇敢向前制伏兇嫌，才能讓其它教友有機會合力逮捕綑綁兇嫌制止殘忍暴行，讓傷害降至最低。

閱讀更多: 美國南加州教會遭華裔槍手攻擊 外交部證實：1死5傷皆為台人

名醫陪母禮拜制伏歹徒卻中彈喪命

教會長老克萊默（Tom Cramer）表示，該場聚會原是為替近日從台灣返回的一位前牧師接風，約有40名會眾前來，大多為台灣人。

報導指出，一名鄭姓醫師（John Cheng）當日陪同母親前往教會，禮拜結束後眾人接著進行午餐會時，兇嫌闖入犯案，鄭姓醫師見狀上前制伏槍手，雖不幸被擊斃，但爭取時間讓另一位張姓牧師與教友上前共同將其制伏在地，用延長線捆綁中國籍兇嫌雙腿，讓傷害降到最低。

美國警方指出，68歲中國裔美國籍兇嫌David Chou，在拉斯維加斯獨居，任職保全，犯案動機為政治仇恨台灣，近期對於台海政治緊張情勢特別不滿，怒不可遏的兇嫌因此南下犯案。

報導指鄭姓醫師並非教友，個性開朗熱心且醫術佳，在當地執業頗富盛名。鄭姓醫師父親一個月前才過世，這是他第一次陪同母親參加該教會的活動。在衝突發生當下教友驚恐不已，鄭姓醫師勇敢挺身而出，周遭的人形容他是英雄。

鄭姓醫師同事回憶，他精通武術，也積極宣導教人如何在危急之際善用防身術。其同事說鄭姓醫師熱愛醫學與治療，他在教會延續他的使命捨己救人。

以下為鄭姓醫師過去參加武術表演的影片（分享至YouTube，如有移除請見諒），熱愛武術的他也積極教導民眾防身術，在危急時自救救人。
台灣基督長老教會
政治仇恨

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更新時間 : 2022-05-17 10:45 GMT+08:00

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