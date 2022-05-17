縮短城鄉醫療差距！台灣首家電信業　遠傳5G遠距診療獲美國HIPAA認證

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣本土疫情持續升溫，為解決偏鄉醫療資源不均問題，遠傳電信16日表示，自行開發的「遠距診療服務平台」通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA，The Health Insurance Portability & Accountability Act）合規性驗證，成為我國第一個通過此項認證的電信業者。

遠傳透過新聞稿表示，這次取得的HIPAA認證，是專門針對電子化的醫療資訊而訂定的美國聯邦法律，對於醫療資訊的應用、交換機制及保護規範得非常詳盡，已經成為世界各國訂定相關法規參考的重要標準。

企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳打造的「5G遠距診療服務」，實現以網路取代馬路，解決偏鄉醫療資源不均問題，同時降低長途就醫交通往返的碳排放，持續響應聯合國SDGs永續發展目標，更是強化醫療資訊防護、提升資安合規接軌國際。

曾詩淵舉例，自2021年5月中三級警戒期間，以遠距診療平台助亞東紀念醫院快速導入通訊診療門診服務，結合「遠距診療App」提供民眾註冊、預約掛號，並支援虛擬健保卡線上認證及健保申報，打造零接觸的診療服務，最高同時開設27個專科視訊門診，迄今服務已達1萬4千人次。

隨著近期本土疫情升溫，視訊診療需求量大增，遠傳5G遠距診療服務迄今已在全國11個縣市29個偏鄉推出，服務遍及蘭嶼、綠島等離島民眾，串連衛生所和市區醫學中心的醫師資源，透過即時醫療檢查影像上傳，超低遲延的多方視訊會診，縮短城鄉醫療差距，並且也擴大延伸到居家長照醫療應用，以及救護車上的遠距緊急救護。預計今年擴及14個縣市、50個鄉鎮，持續以零距離的服務實現醫療零偏鄉的願景。