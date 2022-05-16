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500萬就要發展「藍碳」？洪申翰：開什麼玩笑！

海委會副主委蔡清標承諾，一個月內會盤點海洋碳匯監測、管理以及經費需求的詳細計畫。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/16 17:35
民進黨立委洪申翰今（16）日赴內政委員會質詢自然碳稅、海洋碳稅相關議題。（圖／洪申翰辦公室 提供）  

民進黨立委洪申翰今（16）日赴內政委員會質詢自然碳稅、海洋碳稅相關議題。（圖／洪申翰辦公室 提供）  

（台灣英文新聞 ／ 政治組 綜合報導）國發會於三月底公布淨零路徑與12項關鍵戰略，其中包含自然碳匯，今（16）日執行機關之一海委會的副主委蔡清標答詢指出，為「藍碳」相關計畫編列5百萬經費，民進黨立委洪申翰直批簡直「玩笑」。

洪申翰今日赴今內政委員會質詢，提及民間及專家學者皆呼籲海洋治理法規應該有效統整，並質疑要先推動《海域管理法》還是《海洋保育法》？

蔡清標表示，兩部法案都會推行，目前院版草案雖然在行政院沒有合併審查，但已經跟有關部會協調好。

洪申翰也提出，欲推淨零轉型，發展再生能源勢在必行，其中離岸風電會大面積使用海域空間，政府如何有效利用空間與管理秩序？海委會是否具足夠海洋資料？

蔡清標坦言，坦言經費有限，中長程計畫的經費正在行政院核定中，儘管尚未核定下來，都有在持續進行海域的基礎調查，包含離岸風電等研究。

言及國際對海洋碳匯（藍碳）的重視，洪申翰指出，國發會所公布的之12項關鍵戰略，海委會應針對藍碳進行規劃和盤點，而蔡清標回應指出，海保署投入五百萬經費，立刻引來洪申翰驚呼「開什麼玩笑！」

洪申翰質疑，沒有一個國家自然碳匯、海洋碳匯的計畫是五百萬，儘管蔡清標隨後解釋上述經費是針對「海草床」和「紅樹林」的研究，並非全面計畫。

洪申翰則表示，藍碳的研究領域仍待發展，相關經費不易估算清楚，然目前國發會相關經費都看不出海委會針對藍碳議題提出足夠規模與企圖心的計畫，並要求海委會盡速評估資源與研究需求，反映給國發會和科技部，切勿「故步自封」，僅500萬的經費難以做好計畫，也無法達成對海洋治理的期待。

蔡清標則承諾，一個月內會盤點海洋碳匯監測、管理以及經費需求的詳細計畫。
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更新時間 : 2022-05-16 18:02 GMT+08:00

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