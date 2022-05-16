BRUNO推出台灣限定款SOU·SOU經典電烤盤

疫情至今，還記得上一次出國是什麼時候嗎？是否懷念徜徉在東京街頭與京都古都的美好時刻？日本知名風格家電品牌BRUNO與京都文創品牌SOU・SOU首次攜手推出台灣限定款SOU・SOU經典電烤盤全配五件組，將東京時尚與京都印花美學融合，打造出令人目不轉睛的和風爆款，讓SOU迷與BRUNO粉絲即便不出國，也可在餐桌上享受濃濃的日本風情與生活儀式感，經典款電烤盤全配五件組 NT$6,580！

廚電與食器結合 打造京都餐桌美學伸展台

對於講究生活的日本人來說，完美的料理不單單只有美味而已，家電、餐具、食具等所帶來的視覺上享受更不可或缺，更是塑造餐桌美景的必要利器。日本知名風格家電品牌BRUNO看準餐桌儀式感對現代人的重要性，首度聯手SOU・SOU推出滿滿京都氣息的新品五件組，採用日本京都印花設計，透過SOU・SOU特有不斷重複的花紋和符號，以及京都傳統紋樣和阿拉伯數字設計，讓消費者在家烹飪也能塑造京都料理美學。

不同於簡潔的日式無印風，SOU・SOU將京都傳統紋樣轉化爲獨樹一格的現代設計。而該品牌的發音源自於日本對話中的常用語「そう、そう」，意思是「對啊～對啊～」，用來表示認同及肯定，建立人與人生活上的連結。

「SO-SU-U十數昆」跨越國界的數字紋樣

SOU・SOU限定款經典電烤盤(全配五件組)，採用阿拉伯數字0到9十個數字符號作為設計，「SO-SU-U十數昆」是「SO-SU-U十數」的兄弟紋樣，跳脫原先整齊的排列樣式，將眾多數字混雜在一起，使其更隨性分不清界線，同時讓外觀更為簡潔、可愛並富有親和力，將京都的紋樣轉化為獨樹一格的現代風味，融合了BRUNO電烤盤的時尚百變，打造出京都印花設計 X 東京時尚家電的新潮流。

在家如何享受京都美學生活呢？居家工作時，不妨用SOU・SOU陶瓷迷你杯碟組裝抹茶與和菓子享受午茶Me Time ; 炎熱的夏天即將到來，SOU・SOU附蓋雙層不銹鋼隨手杯的大容量可輕鬆補充一日所需水分；到了晚上，與親朋好友們在家使用BRUNO & SOU・SOU限定款經典電烤盤烹調京都風佳餚，不因疫情而拉開彼此距離；當然別忘將美味料理放在SOU‧SOU 陶瓷盤組上，精緻的擺盤方式不僅可妝點餐桌風情還能讓你大快朵頤 ; 若需外出採買，SOU・SOU大容量保冷袋可保冷保溫、大開口設計好裝好取物，手提肩背皆可，也是防疫期間外帶餐飲的好幫手。

BRUNO & SOU・SOU限定款經典電烤盤 讓你一口入京都

BRUNO因應現今疫情之下的居家生活，秉持著「雖樸實無華但儀式感絕不能少」的理念，打造餐桌上的伸展台。1~3人適合的份量，無論自煮或是小家庭使用都極為便利，讓疫情期間在家也可感受滿滿的京都風情。A4尺寸的大小好收納又不佔空間，並隨附平底料理盤、章魚燒烤盤，讓料理更多元有趣，另外還有高達十種周邊料理配件可選購，多樣配件變換不同的料理呈現，激發你的廚藝魂。

BRUNO & SOU・SOU限定款經典電烤盤擁有平移式無段調溫的設定桿，最高溫度250度，即使料理零基礎的人也好駕馭，輕輕鬆鬆就可烹煮美味佳餚，不需擔心火候過強或過弱，還可以邊料理邊聊天，不錯過任何歡聚時光。SOU·SOU經典電烤盤(全配五件組)包含：BRUNO & SOU・SOU

多功能電烤盤、SOU・SOU陶瓷盤組 (2入)、SOU・SOU陶瓷迷你杯碟組、SOU‧SOU附蓋雙層不銹鋼隨手杯、SOU・SOU大容量保冷袋，經典設計，融合了東京的潮與京都的美，新舊底蘊相碰撞，讓料理搖身一變成為一門生活藝術。