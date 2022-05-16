台灣證交所：上週外資在集中市場賣超450.89億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/5/9~2022/5/13）外資在集中市場總買進金額為3,609.91億元，總賣出金額為4,060.80億元，賣超為450.89億元，另統計自2022年年初至5月13日止，外資總買進金額為6兆7,782.61億元，總賣出金額為7兆5,612.03億元，累計賣超為7,829.42億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆9,306.12億元新台幣，占全體上市股票市值的40.55%，較5月6日的20兆6,207.76億元新台幣，減少6,901.64億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：臺企銀：買進104,751千股，賣出63,597千股，買超41,154千股。

第二名：聯電：買進168,833千股，賣出132,436千股，買超36,397千股。

第三名：友達：買進161,339千股，賣出133,089千股，買超28,250千股。

在本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進276,542千股，賣出383,135千股，賣超106,593千股。

第二名：中鋼：買進43,265千股，賣出121,335千股，賣超78,070千股。

第三名：元大金：買進35,659千股，賣出107,604千股，賣超71,945千股。