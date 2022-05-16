新北STEAM跨域整合型人才培育 授證42位夢想推手種子教師

新北市教育局日前舉辦第三屆「新北STEAM跨域整合型人才種子教師授證暨課程發表」活動，由副局長歐人豪線上出席授證42位種子教師。活動邀請了STEAM輔導小組指導教授、國立臺灣師範大學林坤誼教授協助種子教師培訓，對課程實施狀況給予回饋與增能，也邀請STEAM跨域輔導團楊凱文老師進行課程觀摩，讓老師更熟悉如何將STEAM教育融入課程，使學生接軌國際，成為具有國際視野的專業人才。
教育局表示，新北市自2019年起，為使STEAM教育落實於各校，首先成立全臺唯一STEAM大聯盟總部以及STEAM跨域輔導團，並設計其種子教師培訓計畫。3年已培訓85校136位種子教師，並由這些種子教師擔任新北各校STEAM課程推手，彰顯共學、共思、共創、共做的教育價值。
此次研習課程，共有42位種子教師完成36小時的進階課程，設計出屬於自己學校的STEAM教育課程，並落實於教學場域。老師們在研習進行課程推展分享，如開設能源動力與綠能設計、自然熱空氣上升原理的走馬燈、科技app校音的卡林巴琴、光化學反應的藍晒圖課、機電整合的彈珠台童玩製作等豐富多元的活動。
臺灣師範大學林坤誼教授表示，相信對於各校老師們逐漸組成STEAM教學團隊，共同設計學習情境、規劃學習經驗與評量方法，是能夠帶給學生更多元的跨領域學習經驗，並協助學生成為未來重要的STEAM跨領域創新人才。
板橋國小楊凱文老師表示，很高興看到STEAM教育扎實的在各校中生根，且有關STEAM教育的每一門課程都在各校造成極大影響。而清水、土城和直潭國小的受訓老師都回校辦了小型的STEAM課程嘉年華，讓更多孩子闖關體驗STEAM教育實作的魅力，這樣的結果，是讓自己很驚豔的，同時也代表STEAM教育開始擴展於新北各校園中。
鷺江國小林倩玉老師、桃子腳國中小曹崇禮老師以及民安國小葉瀚陽老師也都表示，從初階培訓到進階培訓的過程中，自己領略到STEAM教學是以跨領域、解決生活問題為教育核心，在學校原有的課程架構上，延伸體驗式學習，並打造出具備核心素養學習力的未來主人翁。也希望能回到學校建立校內跨域教學的漣漪，讓STEAM教育在校園深耕。
教育局表示，新北市推動STEAM跨域整合型人才培育，目標5年培育500位種子教師。促進學校全面發展跨域課程與教學，積極扶植STEAM教師社群，鼓勵校內及跨區域組成策略聯盟，達到全市擴散的效果。相信此作法能夠帶給學生更多元的跨領域學習經驗，並協助學生成為未來重要的STEAM跨領域創新人才。
夢想種子教師授證象徵STEAM課程推手的責任。(照片來源：新北市教育局提供)