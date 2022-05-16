新北STEAM跨域整合型人才培育 授證42位夢想推手種子教師

新北市教育局日前舉辦第三屆「新北STEAM跨域整 合型人才種子教師授證暨課程發表」活動，由副局長歐人豪線上出席 授證42位種子教師。活動邀請了STEAM輔導小組指導教授、國 立臺灣師範大學林坤誼教授協助種子教師培訓， 對課程實施狀況給予回饋與增能，也邀請STEAM跨域輔導團楊凱 文老師進行課程觀摩，讓老師更熟悉如何將STEAM教育融入課程 ，使學生接軌國際，成為具有國際視野的專業人才。

教育局表示，新北市自2019年起，為使STEAM教育落實於各校 ，首先成立全臺唯一STEAM大聯盟總部以及STEAM跨域輔導 團，並設計其種子教師培訓計畫。3年已培訓85校136位種子教 師，並由這些種子教師擔任新北各校STEAM課程推手， 彰顯共學、共思、共創、共做的教育價值。

此次研習課程，共有42位種子教師完成36小時的進階課程， 設計出屬於自己學校的STEAM教育課程，並落實於教學場域。 老師們在研習進行課程推展分享，如開設能源動力與綠能設計、 自然熱空氣上升原理的走馬燈、科技app校音的卡林巴琴、 光化學反應的藍晒圖課、 機電整合的彈珠台童玩製作等豐富多元的活動。

臺灣師範大學林坤誼教授表示，相信對於各校老師們逐漸組成STE AM教學團隊，共同設計學習情境、規劃學習經驗與評量方法， 是能夠帶給學生更多元的跨領域學習經驗， 並協助學生成為未來重要的STEAM跨領域創新人才。

板橋國小楊凱文老師表示，很高興看到STEAM教育扎實的在各校 中生根，且有關STEAM教育的每一門課程都在各校造成極大影響 。而清水、土城和直潭國小的受訓老師都回校辦了小型的STEAM 課程嘉年華，讓更多孩子闖關體驗STEAM教育實作的魅力， 這樣的結果，是讓自己很驚豔的，同時也代表STEAM教育開始擴 展於新北各校園中。

鷺江國小林倩玉老師、 桃子腳國中小曹崇禮老師以及民安國小葉瀚陽老師也都表示， 從初階培訓到進階培訓的過程中，自己領略到STEAM教學是以跨 領域、解決生活問題為教育核心，在學校原有的課程架構上， 延伸體驗式學習，並打造出具備核心素養學習力的未來主人翁。 也希望能回到學校建立校內跨域教學的漣漪，讓STEAM教育在校 園深耕。

教育局表示，新北市推動STEAM跨域整合型人才培育，目標5年 培育500位種子教師。促進學校全面發展跨域課程與教學， 積極扶植STEAM教師社群，鼓勵校內及跨區域組成策略聯盟， 達到全市擴散的效果。 相信此作法能夠帶給學生更多元的跨領域學習經驗， 並協助學生成為未來重要的STEAM跨領域創新人才。

夢想種子教師授證象徵STEAM課程推手的責任。(照片來源：新北市教育局提供)