和逸、慕軒飯店推「3/7天家人安心住房專案」

因應疫情擴大及配合政府最新「居家隔離3+4」防疫政策，民眾面臨巨大的挑戰與衝擊。全台和逸與慕軒飯店為提供旅客因有家人及照顧者須在家居隔檢疫，能夠有安心的住宿環境維持正常生活步調，除啟動「Hello! I'm Clean」安心防疫計畫，更推出「3/7天．家人安心」住房專案每晚最低1,800元起，再享加購早餐買一送一、外帶餐點享9折，讓旅客沉浸於安心無慮中，寬心享受閒適假期，安心守護家人的健康。訂房專線02-7706-3600

3 / 7天．家人安心每晚1,800元起，和逸、慕軒飯店捍衛每一位旅客的健康

和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館/桃園館/台南西門館/高雄中山館舒適客房，預定入住滿3天可享最低每晚2,000元起、入住滿7天可享最低每晚1,800元起，飯店地理位置皆為於城市精華地段及交通便利處，周邊鄰近商圈生活機能佳。以暖色裝潢搭配明亮採光、打造舒適自在的氛圍，讓每位入住旅客感受到暖心體驗。坐落台北最美欒樹林蔭大道的慕軒飯店，同步推出入住經典客房，住滿3天即可享每晚2,800元入住、住滿7天即享每晚2,200元起。入住期間不僅可以欣賞被綠意環繞的林蔭大道，享受在都市中的靜謐空間。

重視每為入住貴賓與員工的健康安全，國泰飯店觀光事業啟動「Hello! I'm Clean」安心防疫計畫，透過與國際知名衛生公司藝康(ECOLAB)合作，和逸、慕軒飯店耗時半年培訓與稽核，全數獲得「2022藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，飯店全面嚴格執行各項防疫措施，強化清消頻率，讓旅客入住時可以完全放鬆、盡情享受「時時體貼，處處合意」。