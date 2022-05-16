台北國際書展如期舉辦惹議　文化部將研議相關退費補助

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台北國際書展不畏疫情決定於6月照常舉辦，然而參展書商展位費只能退回3成，立法院今（16）日召開教育及文化委員會，最後決議文化部將研議相關補助辦法。

綜合媒體報導，台北國際書展已停辦兩屆，文化部與台北書展基金會於13日召開記者會宣布，因目前中央流行疫情指揮中心並未停止大型活動，國內防疫政策朝正常生活的「防疫新階段」進行，且亦有57個出版單位、31個國家展位表達將續參展意願。因此，2022台北國際書展將持續辦理，將加強各項防疫措施。

文化部於去年底宣布將補助參展商最高達7成，盼緩解出版業受到疫情帶來的衝擊，然而，根據書展基金會針對248家國內參展單位調查意願，建議停辦的有154家、支持續辦有57家；許多建議停辦的參展單位表示會在有條件下支持續辦。

文化部表示，依照30年來台北國際書展的參展辦法，除了過去2年書展停辦的例外，所有在書展舉辦的情況下，參展者在參加過展位圈選會後再退展的情況，並無法退還展位費，但考量今年情況特殊，基金會自行負擔退還3成展費給業者。需要退展的業者，則須於17日下午6時前以書面正式通知書展基金會。

此外，今年特別設立烏克蘭專區，烏克蘭最大出版品銷售平台Yakaboo將參加，國際市場發展部主任布恬科（Valentina Butenko）告訴中央社，她精選約30件烏克蘭出版品，力求以最有效的方式讓台灣各界理解烏克蘭歷史和文化，作品涵蓋虛構與非虛構文類。

排灣族金曲歌手阿爆擔任本屆書展閱讀大使，將於6月4日於主題廣場進行「《Ari 帶著問號往前走》阿爆 阿仍仍新書分享」；她說，音樂和閱讀都在打造另一個不同想像空間，只是一個是文字，另一個是以音樂聽覺或訴諸影像。儘管兩者創作模式不同，對她卻都一樣，「因為我的創作很多是從生活出發。」