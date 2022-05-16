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中華電信「hiBox企業郵件」 因應企業遠距辦公

打造更安全方便、距離再遠都能即時溝通的完備服務

By 台灣英文新聞
2022/05/16 16:54

全球歷經長達兩年COVID-19反覆延燒影響企業正常營運，企業實施員工分流、異地工作或居家辦公等防疫措施，混合辦公如今儼然成為常態。中華電信hiBox企業郵件陪您一起抗疫，提供品質穩定的電信等級機房設備及台電雙饋線供電，居家辦公防疫的同時，也不用擔心停電收不到信件，達到「斷電零容忍」的保障。另外除了一般郵件型信箱功能外，再加配一組傳真門號，信箱也能用來接收傳真，讓辦公不再受距離影響，輕鬆收發傳真，即時掌握商情，有效追蹤商機創造營利。

隨著COVID-19病毒不斷更新，郵件病毒、APT社交攻擊手法也日新月異且更加頻繁，中華電信hiBox企業郵件採用領先業界的CiscoIronPort、Proofpoint Cloudmark兩大防堵垃圾郵件與病毒移除技術，透過20種以上的反垃圾郵件技術，高達 99% 的垃圾郵件捕獲率，提供最完整的過濾技術與最完善的防禦，在資安風險可控可管之狀況下維持正常營運。另可加購hiBox郵件簽章，以實名制的電子憑證，降低郵件資安風險、全面提昇企業及個人對外發送郵件的可靠性與信賴度。

中華電信 hiBox 雲端郵件更加入臺灣雲市集Tcloud及雲市集工業館數位點數補助計畫，現在申請享禮遇折扣與政府1:1優惠補助(需符合政府補助資格)，更多訊息歡迎洽詢24小時企業客戶服務專線：0800-080-365，或詳閱官網：https://w3.hibox.hinet.net/

更新時間 : 2022-05-16 18:01 GMT+08:00

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