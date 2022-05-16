糖友拒打胰島素　當心引起併發症！台灣醫點出胰島素治療的最佳時機

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）糖尿病長年是國人的十大死因之一，而十大死因中的中風、心臟病、及高血壓等皆是糖尿病息息相關的疾病，威脅不容小覷！財團法人糖尿病關懷基金會蔡世澤董事長指出，問世百年的胰島素是安全可靠的控糖好幫手，可惜國人對胰島素多存有誤解，許多糖友在經歷十幾年口服多種降糖藥物未能達標，且糖化血色素高過10%後，才肯採用胰島素治療，所以療效欠佳。

蔡世澤分享，71歲糖友陳太太，罹患糖尿病超過12年，在陸續服用3種降糖口服藥物長達5年，HbA1C仍常飆破8.5%，經過醫師與衛教師多年、多次的建議，在出現視網膜病變時，終於接受胰島素治療。經過三個月醫病共同努力，不僅減少口服藥物種類，還將HbA1C降至7%以下，甚至還能重享烹飪之樂。陳太太感嘆，若是及早使用胰島素治療，過去幾年就不會那麼難過了。

財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院李弘元醫師說明，糖友對於胰島素治療普遍存在害怕打針、用藥迷思等諸多治療阻礙，從最新調查還發現，近3成糖友不願接受胰島素治療的關鍵，在於認為糖尿病仍有其他治療手段，更有3成糖友因擔心胰島素使用不便而遲遲不肯接受治療。

李弘元進一步說明，有些糖友認為胰島素治療可能會影響腎功能或是引起其他併發症，或是接受胰島素治療彷彿等於貼上「糖尿病末期」、「沒救了」、等錯誤標籤。事實上，胰島素是人體本來就會分泌的賀爾蒙，並不會影響腎功能、或是引起併發症。

根據研究指出，早期使用胰島素，可延緩胰島功能的下降。李弘元說明，胰島細胞功能一旦喪失即不可逆轉，若放任胰島細胞持續衰亡，可能影響長期的控糖效果，如果及早接受胰島素治療，可減輕身體殘餘胰島細胞的負擔。

根據根據中華民國糖尿病學會所推出的糖尿病治療指引，若單一降血糖口服藥物無法達到治療目標，醫師會評估病友是否應合併多種藥物使用。但若合併3種以上降血糖口服藥物仍無法達到控糖目標，則視為降血糖口服藥物治療失效，這時就要考慮胰島素治療，以降低併發症風險。

為終止糖友胰島素使用猶豫期，消除胰島功能衰退危機，財團法人糖尿病關懷基金會點出三大胰島素治療的時機，只要符合下述任一情形，應立即請主治醫師評估是否需要胰島素治療：

使用3種以上降血糖口服藥物，仍未達控糖目標 (HbA1C高於7%) 經初診斷，糖化血色素就過高(HbA1C高於9%) 出現明顯高血糖症狀，需要儘早控制血糖時，例如食量大增、經常口渴需要大量喝水、尿量明顯增加、體重急速減輕等症狀

李弘元提醒，糖友應了解自身情形，及早接受專業醫療人員建議，讓胰島細胞獲得喘息機會，也降低共病發生風險。