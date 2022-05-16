5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日宣布，自明（17）日起，確診者的同住家人只要接種3劑疫苗可免居家隔離，改為進行7天自主防疫，但自主防疫期間，若有外出上班與採買，需有2日內家用抗原快篩陰性證明。

陳時中表示，這幾日與各地方首長、專家討論後，有鑑於完成3劑疫苗接種者在感染後多以無症狀、輕症為主，且重症率低、傳播力弱，為了維持公衛防疫量能和減少民眾工作上的不便性，自5月17日起調整 COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。



指揮中心說明，「完成3劑疫苗接種者」不用居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，例如可外出工作及採買生活必需品，但需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且應避免前往人潮壅擠處，聚餐或與不特定人士接觸等；若有症狀時，建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。



「未完成3劑疫苗接種」仍維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。



指揮中心呼籲，由於確診個案同住家人為較為親密之接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，仍應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。