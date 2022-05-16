Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

芬蘭棄中立欲加入北約　普丁反應意外冷靜

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/16 15:18
芬蘭總統尼尼斯托（圖/facebook.com/niinisto）

芬蘭總統尼尼斯托（圖/facebook.com/niinisto）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）受到俄烏戰爭影響，芬蘭和瑞典有意加入北約(NATO)，但須獲30個成員國一致通過。

俄國對烏克蘭發動戰爭已長達近三個月，芬蘭放棄中立立場，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與總理馬林（Sanna Marin）於15日記者會上宣布決定加入北約，針對這項歷史性決定芬蘭國會將展開辯論，若獲准，芬蘭可能於下周向北約提出申請。

芬蘭國會將批准申請入會決定，可能在下周向布魯塞爾北約總部提交申請。加入北約需所有30個成員國一致同意，芬蘭入會過程可能耗時數月。

針對芬蘭的決定，尼尼斯托說，俄國總統普丁(Vladimir Putin)認為這是錯誤的決定但態度冷靜，令他非常驚訝。

土耳其已表明不支持芬蘭加入北約，尼尼斯托感到訝異，因一個月前曾和土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)通話，當時艾爾多安表示會積極考慮芬蘭申請加入北約的可能，但現在卻改變了。

除了芬蘭外，瑞典也有意申請加入北約，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）都支持，一旦瑞典和芬蘭正式提出申請，兩國就能加入北約。
芬蘭
瑞典
北約
俄烏戰爭

相關新聞

英前情報官稱普丁重病為入侵烏克蘭因素
英前情報官稱普丁重病為入侵烏克蘭因素
2022/05/15 16:43
芬蘭將棄不軍事結盟原則 最快本週末申請加入北約
芬蘭將棄不軍事結盟原則 最快本週末申請加入北約
2022/05/14 21:27
【烏俄戰況】芬蘭瑞典心驚驚急找盟友 英國宣布同簽安全互助協議
【烏俄戰況】芬蘭瑞典心驚驚急找盟友 英國宣布同簽安全互助協議
2022/05/12 17:38
美情報總監：台灣2030年前面臨危急中國威脅
美情報總監：台灣2030年前面臨危急中國威脅
2022/05/12 15:01
【二戰勝利日】普丁稱「被迫」入侵烏克蘭 澤倫茲基稱終將獲勝
【二戰勝利日】普丁稱「被迫」入侵烏克蘭 澤倫茲基稱終將獲勝
2022/05/09 20:02

更新時間 : 2022-05-16 16:17 GMT+08:00

最受歡迎

5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
居家隔離、自主防疫及居家檢疫者注意！ 5/14新增快篩陽性評估管道
居家隔離、自主防疫及居家檢疫者注意！ 5/14新增快篩陽性評估管道
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
台灣5/15新增68732例新冠肺炎確診　雙北破萬、另增19例死亡
台灣5/15新增68732例新冠肺炎確診　雙北破萬、另增19例死亡
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人