芬蘭棄中立欲加入北約　普丁反應意外冷靜

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）受到俄烏戰爭影響，芬蘭和瑞典有意加入北約(NATO)，但須獲30個成員國一致通過。

俄國對烏克蘭發動戰爭已長達近三個月，芬蘭放棄中立立場，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與總理馬林（Sanna Marin）於15日記者會上宣布決定加入北約，針對這項歷史性決定芬蘭國會將展開辯論，若獲准，芬蘭可能於下周向北約提出申請。

芬蘭國會將批准申請入會決定，可能在下周向布魯塞爾北約總部提交申請。加入北約需所有30個成員國一致同意，芬蘭入會過程可能耗時數月。

針對芬蘭的決定，尼尼斯托說，俄國總統普丁(Vladimir Putin)認為這是錯誤的決定但態度冷靜，令他非常驚訝。

土耳其已表明不支持芬蘭加入北約，尼尼斯托感到訝異，因一個月前曾和土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)通話，當時艾爾多安表示會積極考慮芬蘭申請加入北約的可能，但現在卻改變了。

除了芬蘭外，瑞典也有意申請加入北約，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）都支持，一旦瑞典和芬蘭正式提出申請，兩國就能加入北約。