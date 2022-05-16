維護棲地品質！台江國家公園黑琵保護區　首次發現三棘鱟個體

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台江國家公園管理處在台南七股黑面琵鷺生態保護區，進行海茄冬植群管理及微棲地調整等試驗工作，首次發現三棘鱟個體，讓台管處十分驚喜並期待，持續透過保護區棲地積極經營管理作為，提供多樣生物穩定棲地環境。

台江處表示，黑面琵鷺生態保護區位於曾文溪口北岸，是由人工海堤築圍形成廣大潮間帶與泥灘地，長年為黑面琵鷺及其他候鳥度冬的重要棲息地。近年透過研究計畫調查發現，保護區內面臨海茄冬植物快速擴張生長、濕地水體交換及土壤底質劣化等狀況。為維護保護區棲地品質，今年亦持續辦理海茄冬植群管理及微棲地調整等試驗工作。

台江處接著說，由台江處長張登文帶領團隊至保護區內，在涉水的過程中驚喜發現三棘鱟個體，此為台江處成立以來首次於保護區內邂逅了鱟這個物種，顯見以黑面琵鷺為保育標的的黑面琵鷺生態保護區，其保護傘物種功能得以涵蓋多樣生物棲息。

中華鱟（學名：Tachypleus tridentatus）又名三棘鱟，是全世界4種鱟之一，在台灣及離島都可見其蹤跡，喜歡棲息於砂質淺海海底，晝伏夜出，該物種因生態環境遭破壞及過度捕撈，2019年已被國際自然保護聯盟瀕危物種（IUCN）紅色名錄列為瀕危物種。