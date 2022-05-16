台灣5/16新增61,754例新冠肺炎確診　新北市19,898例最多

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增61,754例COVID-19確定病例，以新北市19,898例最多；另確診個案中新增29例死亡。



指揮中心表示，今日新增之61,697例本土病例，為 29,648例男性，32,032例女性，17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為新北市(19,898例)，臺北市(9,274例)，桃園市(8,635例)，臺中市(4,357例)，高雄市(4,191例)，臺南市(2,612例)，基隆市(1,756例)，宜蘭縣(1,646例)，新竹縣(1,635例)，彰化縣(1,411例)，屏東縣(1,092例)，苗栗縣(1,014例)，花蓮縣(860例)，新竹市(832例)，雲林縣(644例)，南投縣(493例)，嘉義縣(401例)，臺東縣(379例)，嘉義市(254例)，金門縣(153例)，澎湖縣(141例)，連江縣(19例)，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為18例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月13日，死亡日期介於5月6日至5月14日。



指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，35例男性、22例女性，年齡未滿5多歲至80多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月14日至5月15日。



指揮中心統計，截至目前國內累計9,633,462例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,803,188例排除)，其中830,257例確診，分別為12,263例境外移入，817,940本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,097例COVID-19死亡病例，其中1,082例本土，個案居住縣市分布為新北市526例、臺北市375例、基隆市54例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及臺中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市及雲林縣各6例，花蓮縣5例、屏東縣、臺東縣及臺南市各4例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例，新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。