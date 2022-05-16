大師雲集 雲縣府年度自媒體課程即日起受理報名

雲林縣政府「111年度媒體識讀暨自媒體經營訓練」將於7月9日開課，即日起受理報名！在媒體多元、資訊爆炸的現代，民眾都需擁有媒體識讀能力以辨識消息真假，並認識自媒體經營操作模式，進而加以運用，在網路時代，具備數位公民的視野與能力。

本訓練課程共分2期，每期16小時，都完全免費；上課地點分別在行啟記念館和北溪社區活動中心，共計邀請13位來自學界與媒體的資深講師，內容涵蓋媒體識讀、新聞寫作、性別平等、自媒體影音製作及文案撰寫等。

雲林縣長張麗善表示，媒體與人民生活息息相關，特別是近幾年新冠肺炎充斥著各式不實消息，民眾若缺乏辨識能力，將很容易就受影響。此外，舉凡電影、偶像劇情和流行文化等，都需要具備相當的媒體素養或性別平等觀念，才能在閱聽時不被不恰當的內容左右。

雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，本訓練課程完全免費，媒體識讀和性平講師包含：資深媒體人林國賢、義守大學大眾傳播學系教授也是國家通訊委員會廣播電視節目廣告諮詢委員侯政男、嘉義大學輔導與諮商學系助理教授白怡娟、屏東大學科學傳播學系副教授張耀仁、中正大學傳播學系教授並擔任台灣公民行動影音紀錄協會理事長的管中祥、《再會啦 白宮》導演、逢甲大學通識教育中心專任副教授李建成、屏東大學科學傳播學系教授鄧宗聖和東方設計大學影視藝術系專任副教授游婷敬。

羅處長也特別強調自媒體經營的重要，當越來越多的在地民眾成為自媒體，雲林各鄉鎮的人文風情就有機會被更多人看見，所以今年除了邀請產學界講師，包含《上山下海過一夜》導演巫少強、網讚策略總經理蘇冠蓉、龍華科大文創系專案助理教授林義峯外，也特別邀請了雲林在地高中生youtuber小胖和海洋旅遊記者黃小莫來跟大家分享他們經營自媒體的經驗。歡迎對媒體識讀、性別平等和自媒體經營有興趣的民眾踴躍報名。

報名網址

https://forms.gle/StS7vNoVyKWzBXQYA

詳細活動訊息請見臉書粉專「雲林縣媒體素養暨自媒體經營」：

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