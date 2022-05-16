北韓疫情蔓延　今增8死、39萬多例發燒個案　金正恩下令軍隊支援平壤藥物供應

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）自北韓上週四（12日）首度證實境內出現COVID-19疫情之後，截至今已累計50死，當局正奮力對抗疫情擴散外，領導人金正恩也下令動員軍方來穩定首都平壤的藥物供應。

外電引述北韓官媒今天報導，領導人金正恩主持一場緊急召開的政治局會議，抨擊官方運送藥物的速度緩慢，並下令動員軍方來穩定首都平壤的藥物供應、要求境內全部藥局24小時營業。

報導指出，金正恩認為藥品供應和銷售出現的各種不當行為未得到根治，並嚴厲譴責中央檢察院院長的懶政怠政行為。

金正恩還指責，國家儲備的藥品未能及時補給到各藥局提供給民眾使用，原因在於內閣、衛生部門部門然不知事情的嚴重性，未以積極態度和行動力來解決人民的需求。

會議結束後，金正恩前往平壤大同江區的藥店，了解藥品供應和銷售情況、價格。

金正恩說，藥局設備不完善，無法順利履行其職能，缺乏儲藏藥品的空間，藥劑師未穿著適當的衛生服，24小時輪班營業等措施也沒有獲得妥善執行。

據美聯社報導，北韓官方至今仍對外說明有多少人感染新冠肺炎，但疫情自4月下旬起蔓延，已有超過56萬4860人被隔離，週一又新增8死和39萬2920例發燒個案，截至今累計發燒個案共121萬355萬例，其中64萬863例痊癒，56萬486例接受治療中，累計死亡病例50例。