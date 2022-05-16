美國南加州台裔教會遭槍擊 1死5傷

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）美國再傳槍擊！南加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）一間台裔教堂，15日下午遭亞裔嫌犯持槍闖入，造成台僑1死5傷，其中4位重傷，目前該犯已被警方拘留，正調查犯案動機。

綜合外媒報導，該起槍擊案發生於周日下午約莫1點半，一名68歲、來自拉斯維加斯的亞裔男子進入教堂，以鐵錬將大門鎖上後，持兩把手槍向在場約40位民眾開槍，一名鄭姓醫師當日陪母親前來，見狀上前制伏槍手，不幸當場被擊斃，另外5名會眾受親重傷，最年長的傷者已高齡92歲。

拉古納伍茲市擁有1.8萬人口，85％以上的居民皆為老年人。事發的爾灣台灣日內瓦基督長老教會（Irvine Taiwanese Geneva Presbyterian Church）以當地年長台裔信徒為主，並以台灣話做禮拜。

教會長老克萊默（Tom Cramer）表示，該場聚原會是為替近日從台灣返回的一位前牧師接風，約有30至40名會眾前來，大多為台灣人。

橘郡副警長哈洛克（Jeff Hallock）說明，事發當時眾人已結束做禮拜，正一起享用午餐會，兇手闖入開槍後，一群人上前將其制服在地。警方獲報趕到現場時，嫌犯雙腿遭一條延長線捆綁，但並未受傷。

哈洛克指出，目前嫌犯做案動機不明，當局正調查為何來自外地的兇嫌會對該間以台裔信眾為主的教堂下手，以及是否為仇恨犯罪。

上週六（14）日紐約州水牛城甫傳出涉及仇恨犯罪、種族主義的槍擊案，一名18歲白人男性在非裔社區超市開槍，造成10死3傷。