〈財經主筆室〉台灣央行第五波打房措施 房貸族為何焦慮？

央行總裁楊金龍在立法院釋出限縮房貸想法，引起市場擔憂央行將要限縮30年房貸來打房，估計將有4成房貸戶將受衝擊而引發民怨。央行上周六(14日)緊急發佈新聞澄清：不會影響首購族。不管央行第五波打房爭議、成效如何？但超低利率時代的結束，利率逐漸攀升引發的影響，才是民眾真正擔心的問題。

楊金龍日前在立法院公開表示，央行可採取幾項措施，例如，目前銀行房貸期限長達2、30年期，甚至高於30年期，央行可考慮是否針對房貸的期限進行緊縮，像是限制房貸期限不得超過30年。

楊金龍拋出限縮房貸年限消息後，有房仲業者就分析，目前30年期房貸比例可能已經接近四成，過去扮演了房市助攻的角色，未來一旦30年期以上房貸被限縮，購屋人的購買力將會明顯下滑，影響力不容小覷，消息傳出後引發民眾熱議砲轟。

不過，央行緊急在周末發新聞稿滅火，表示限縮貸款年限是指針對目前管制的受限房貸，限縮其貸款年限，其對象包含選擇性信用管制措施規範的公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款、自然人特定地區第2戶購屋貸款、自然人第3戶以上購屋貸款，並未包含民眾憂慮的將打擊首購族購房。

今年3月中旬美國華爾街日報的一篇報導指出，目前「30年期固定利率房屋抵押貸款」利率突破4%，為2019年5月以來首見，意味著超低房貸利率已告結束；而且由於聯準會仍會升息，利率預料還會繼續攀高，已苦於高房價的買家，恐怕會更加望房興嘆。

3月份當時30年期房貸利率才剛突破4%，而目前5月份最新的房貸利率已經來到5.27%，已創下2009年8月以來的最高水平，而2021年1月當時的紀錄低點為2.65%，由此可見，超低房貸利率時代確定已告結束。

美國房市經濟學家就指出，從今年元月以來，這瘋漲的房貸利率，讓美國已經有高達超過900萬的購屋族，因為每月所需還款金額的上升，已經超出原先購屋預算後被迫放棄買房。

據統計，今年前4月，美國房貸利率以1994年以來的3個月最快速度上漲，以30萬美元貸款來計算，目前30年期5.27%利率下，月付達1,660美元，而去年初最低點的2.65%時，月付僅需1,209美元，意即，月供支出就暴漲了37%，可負擔能力下降，除了會打擊未來新成屋銷售外，高房價、高利率令美國民眾對樓市熱情逐漸退散，會將越來越多潛在購屋者排出市場。

再者，除負擔能力影響美國房市外，美國樓市還有一個隱患存在，就是疫情後美國地產的繁榮，有很大一部份是靠中高收入富裕家庭買起來的，但自2022 年開市以來，美股表現十分糟糕，是否會給美國房市帶來衝擊？只能說在高房價、高房貸下，美國人住房負擔能力急劇惡化，目前是美國人買房歷史上最艱難的時刻。

過去台灣有十年沒升過息，代表過去十年來，央行主導的利率只有下調沒有上升！但是今年起就不一樣了，今年3月央行一口氣升息一碼，首當其衝的就是房貸戶！據估算，央行每升息一碼，每1,000萬元的房貸，房貸戶每年房貸利息支出就會增加1萬3,700餘元，也就是央行只要這一波升息循環拉升一個百分點的利率，房貸戶1,000萬本金一年就會增加超過5萬6,000元的利息支出。

通膨迫使各國央行紛紛採取動作結束超低利率時代，受到美國Fed持續升息影 響，市場預估台灣央行6月份還會再度宣布升息，國內房貸利率勢必也將調升，幅度當然不會像美國如此兇猛，但是過去1.31%史上最低房貸利率必將成為歷史，而超低利率時代的結束，接下來會怎樣呢？

一般來說，升息對民眾影響包括：定存族存款息增加、貸款付息壓力加重、利變型保單宣告利率走升。影響最大的應該還是貸款還本付息壓力加重，尤其房貸首購族衝擊大，其他包括就學貸款、信貸、車貸及信用卡利率都會變動，民眾都得加以注意並擬好應對之道。