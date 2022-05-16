受惠口罩需求！台灣紡織製成品業工廠　2020年營收增85%

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣紡織業工廠受COVID-19肺炎疫情影響，2020年的營收較2019年年減15.6%，在疫情爆發初期，政府積極輔導相關業者快速擴增國內口罩產能，帶動了紡織品業中的紡織製成品業工廠增至546家，營收279.3億元年增85.5%，而用於生產口罩的主要原料不織布則受惠此波需求挹注，工廠營收達225.8億元，年增54.1%。

經濟部今(16)日以新聞稿表示，台灣紡織業由早期進口原料加工出口，逐漸轉以石化工業原料為基礎，輔以棉、毛等天然纖維，發展出完整上下游生產體系，包括紡紗、織布、不織布、染整、紡織品等產業。

據經濟部統計，2020年受COVID-19肺炎疫情影響，抑低全球紡織品需求，台灣紡織業工廠營收3,024.6億元，較2019年減少559.4億元或年減15.6%，其中織布業、紡紗業及染整業分別呈年減24.7%、32.4%及16.1%，紡織品業及不織布業卻逆勢呈年增14.2%、54.1%，究其原因為疫情爆發初期，政府積極輔導相關業者快速擴增國內口罩產能，帶動紡織品業中的紡織製成品業工廠增至546家，較2019年增加180家或增加49.2%，營收279.3億元，亦增加128.7 億元或年增85.5%，另生產口罩的主要原料不織布亦受惠於此波需求挹注，推升2020年不織布業工廠營收225.8億元，年增54.1%。

經濟部表示，觀察固定資產增購金額，整體紡織業2020年增加27.0億元或年增12.6%，其中紡織製成品業增加60.0億元或年增逾6倍，不織布業增加3.5億元或年增16.6%，為紡織業投資成長動能主要來源。另研究發展費用支出方面，2020年紡織製成品業及不織布業分別年增1.6倍及10.3%，亦明顯優於整體紡織業的年減13.8%。

進一步觀察紡織製成品業產業聚落，2020年坐落新北市的工廠計108家，占全國546家工廠19.8%，為紡織製成品業最密集的地區，其餘工廠家數占比逾二位數的縣市，依序為臺中市76家、彰化縣74家、臺南市68家、桃園市61家。

依營收規模，亦以新北市營收58.2億元，占20.8%最多，其次分別為臺南市50.5億元(占18.1%)、桃園市46.3億元(占16.6%)，換算平均每廠營收則以桃園市最高。與2015年比較，近5年紡織製成品業以新北市工廠家數增加51家最多，工廠營收變動則以新北市增加37.0億元較高。

觀察不織布業產業分布，2020年主要坐落於桃園市(32家)及臺南市(32家)，2縣市計占總家數之49.6%。依營收規模觀察，亦以桃園市69.4億元(占30.7%)及臺南市65.3億元(占28.9%)位居前二位，合計營收占59.6%，另平均每廠營收則以高雄市最高。與2015年比較，近5年不織布業工廠以臺南市增加12家，營收增加42.5億元最多。

圖片由經濟部提供