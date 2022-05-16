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自購首批輝瑞BNT兒童疫苗今晨到貨　約77.76萬劑抵台灣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/16 09:30
台灣首批<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4539584" target="_blank">自購輝瑞BNT兒童疫苗</a>約77.76萬劑今（16）日清晨抵台。

台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今（16）日清晨抵台。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今（16）日清晨抵台，據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上週表示，開打時間可能晚於5月20日。

台灣自購首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑，由華航CI-5528班機自德國法蘭克福啟運來台，班機在16日清晨5時44分抵達桃園國際機場。

載運疫苗的班機落地後滑行停靠於507停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

我國自購的輝瑞BNT疫苗於4月28日與香港復星公司及德國BNT公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BNT公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗。

不過，指揮官陳時中10日稱因「資訊系統有問題」，因此疫苗尚未上機，12日無法準時抵台，來台時間未定。

衛生福利部疾病管制署副署長、指揮中心發言人莊人祥11日於立法院備詢時表示，輝瑞BNT兒童劑型疫苗送貨航班已確定，將於15日起飛，預計16日抵達台灣。陳時中則說，雖然不是百分百確定，但航班已定，至於開打日可能比原先規劃的5月20日來的晚。
BNT兒童疫苗
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更新時間 : 2022-05-16 10:25 GMT+08:00

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