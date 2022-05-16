台灣狀元村百年榮光 雲林水林鄉憨吉古井花園獲建築園冶獎肯定

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）有近350年歷史的「憨吉古井花園」，因文風鼎盛，法官、律師及醫師等人才輩出，而有「狀元村」美譽。近年透過環境整理及景觀營造，將多處閒置空地翻轉為多元功能的特色場域，成為居民與訪客放鬆身心、享受書香雅趣之所在，更贏得2022建築園冶獎評審讚賞並榮獲公共建築景觀類獎項。

「憨吉古井花園」位於雲林縣水林鄉的蕃薯厝，蕃薯社區發展協會理事長吳世明表示，「狀元村」的順天宮供奉著全臺灣歷史最悠久的湄洲站身大媽(蕃薯寮媽)，每逢考試季節參拜和遊訪的人潮絡繹不絕。但周邊多處閒置空地長年缺乏整理，公共設施嚴重不足，讓居民及訪客感到不便，近年幸有農村再生引動居民投入及參與，才有了愈來愈多的美麗小景點。憨吉古井花園更被改造成深富人文意象及農村風情的親子遊憩場域，除保留原有的古井外，營造後的廣場、座椅與綠地可親性高，讓轉角的憨吉圖書館可以從室內延伸至戶外，讓大家沐浴在清爽微風中，享受戶外閱讀的風雅與樂趣。

水保局南投分局長陳榮俊表示，考慮當地平日休憩活動需求，「水林鄉蕃薯社區環境綠美化改善工程」在空間營造上採緩坡、好走鋪面等友善設計，無論是幼齡還是樂齡，都能夠在安全安心的場域中悠閒放鬆。沿著圍繞綠地的步道散步，還可見模樣可愛的銅製大小牛雕塑伴讀，展現蕃薯社區好學的書香風氣與居民純樸踏實的精神。運用清水磚與傳統建築花磚，搭配色彩鮮豔的交趾陶雕塑藝術牆，更展現了滿滿的歷史人文風情，彷彿帶領遊客走進村落演變的時光隧道。步道兩側栽植全年常綠的樟樹，搭配臺灣欒樹、黃花風鈴木等不同季節開花的樹種，春季黃花錦簇、秋季蒴果艷紅，四季皆能欣賞多變的農村風景。

水保局李鎮洋局長表示，蕃薯社區除了憨吉古井花園外，還有許多特色景點值得踏訪，例如原為廢棄豬舍的空間，經過社區自力整修，搭配竹籃、牛車、古亭畚等傳統農村工藝品點綴，搖身一變成為豆香滿溢、深富文青氣息的狀元咖啡園，串聯周邊鐵馬道、憨吉客棧、憨吉秘塘等處就是一趟充滿農情文化的輕旅行。鄰近的口湖鄉也有精彩的海味體驗可以順遊，無論是到成龍濕地賞鳥摸蛤蜊(金湖休閒農業發展協會)，或來場趣味滿滿的三心蝦生態體驗(好蝦冏男社)。

交趾陶雕塑藝術牆應用在地花磚特色，展現滿滿的歷史人文風情。(照片由水保局提供)

憨吉古井花園兼具歷史人文與自然風情，榮獲建築園冶獎評審肯定。(照片由水保局提供)