「敘大事」：批判當代的領導人 讓他們知所進退

俄羅斯侵略烏克蘭之戰,已經進入如何處理終局的階段。而這個「終局」可能是個拉長型的「進行式」。很像Covid-19的全球感染,走向緩解,卻終結不了。

普丁已經「病毒化」,誰被親密接觸,誰就被框列隔離。可是普丁的未來命運是什麼?他坐擁核武對保住他的政治生命到底是福是禍?還很難說。

俄烏傳統武力戰勝負已定。現在維持的局面只是讓雙方有個談判空間。讓俄軍漸漸無以為繼,讓莫斯科無計可施。

美國已經管控了中共習近平,使中國不敢暗助普丁。美國也主導了歐洲進一步的安保措施,包括核武佈局。

當普丁發現他手中的核武,不但用不出來,反而會引來「保證自我毀滅」(selfly assured destruction, SAD)悲局時,這個終局才會有完成式的可能性。

這是個全新的局面,過去半世紀愈來愈多的核武國家,發展核武的目的在嚇阻或威懾,要在受到致命攻擊時用來玉石俱焚。當核武國家互相發射核武時,就是「保證共同毀滅」(mutually assured destruction, MAD)瘋狂之局。自1970年至今,這樣的「相互嚇阻」有效的壓制核武戰爭的可能性。

可是普丁現在走投無路,他的心思都在想著,核武在下一階段烏克蘭戰役中要如何出手?甚至他盤算莫斯科如果受到攻擊,是否就是他發射核武的時機?

這是美國監控俄烏戰局最核心的情報蒐集,兵棋推演普丁的思維模式並監控莫斯科的舉動意涵,有沒有出現「明顯而立即危險」(clear and present danger)。美國總統拜登能夠在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之前就示警,就是有這樣的系統運作。

戰爭發生之後,更重要的是正確判讀普丁及其軍事將領的動向,當然破解密碼是一定要的,是否有全時監聽?普丁及周邊人士的聲紋應該早就被辨識,克里姆林宮是否完全透明,是美國最高機密。從烏克蘭戰局能夠「弱兵立大功」看,美國應有掌握大勢,説不定美國情報單位還比普丁知道更多俄羅斯的變化。

照理說,普丁已經日子可數了(days are numbered)。可是為什麼整個世界仍然感到不確定?最近美歐日專家都各盡所能在討論新的世局變化,不論是依國際既有的規範(rules-based international order )或戰爭遊戲(war games),其實都無法逃開到底誰説了算,也就是強權(strong powers)之間的聯合與鬥爭,仍然主導大局觀。

有意思的是,面對的不只是現在的世局,連未來的可能變數都列入考慮。這與第二次世界大戰的戰場管理很不一樣,相對來說,當時是「線性思考」為主,現在則是「非線性思考」為主。也就是當年「走一步算一步」,現在「算十步走一步」。差很多。

戰爭還在打,烏克蘭總統已經視訊各國國會演講,美國總統已經處理好歐盟要訪日韓了。還在白宮開東協論壇。會談的主題是如何對付這次並未參戰(?)的中國問題,而不是俄羅斯(順便講講吧?)很非線性啊。

美國很明顯順水推舟,讓普丁的威脅繼續存在,不急著進行外科手術式的切除,而用相對緩和的「化學療法」對付「普丁癌腫」。最重要的理由是防止核戰爆發(可能性無法完全排除)。美國運用這個恐怖平衡時機,大力進行「戰時外交」,搞合縱連橫,孤立俄羅斯,牽制中國,強化北約,桶箍歐盟,結合英澳日韓,重啟印太東協包圍圈。

美國在「收拾普丁」之前,要先進行好所有的雙邊及多邊會談,預演「戰後情境」,不能一波方平,一波又起,像第二次世界大戰才肅清邪惡軸心國,卻來了共產國際全面坐大,還來搶地盤割稻尾全桌端走。禍害世界75年。

美國不能再讓這種悲劇重演,事實上這次俄羅斯入侵烏克蘭,可以看成是第二次世界大戰的「餘震」,美國必須順藤摸瓜,處理掉75年前犯下的錯誤,並乘著科技發展優勢,從金融經濟通訊及軍工數位晶片的獨特佔有,削弱中、俄兩國過去偷拐搶騙得來的綜合國力。

明的是狙擊俄羅斯,暗的是修理中國。

美國需要這個已經形成的「完美風暴」,並利用這樣的時機來推動過去10年來要完成的「新世界秩序」,其中一個重要指標是「支持台灣參與國際組織」,現在更進一步要讓台灣不受中國威脅,甚至未來不反對台灣成為被國際承認的主權國家,美國已經有了大方向。

這一切都要在普丁所形成的「完美風暴」仍然肆虐下,一步步推動完成,這是非線性的戰場管理,也就是在巨大威脅所形成的危機下,美國順利的與不同板塊接觸談判,不只談現實戰爭進行式也談可能的戰後治理。

如果美國在過去一個月,乘勝追擊,線性處理,擒賊擒王,制服普丁,甚至綁住他送戰犯起訴,再來處理戰後秩序重建,大概什麼都談不成。整個世界野心家由地湧出,全球一片亂局。

美國所以能如此強大主導世局,中國微信公眾號一篇「俄烏背後:美國在打一場“根”的戰爭」由魯不遜 (量子學派)執筆的文章分析得很徹底,算是極有見地的反省。文章開頭就點明「俄烏戰爭的第1天,可能與軍事有關。

俄烏戰爭的第10天,已經是科技的PK。

俄烏戰爭的第76天,這已經是“根”的較量。前線的每一次爆炸,絕不僅僅與TNT當量有關,而是在科技之根、金融之根、文明之根、法律之根的全方位較量。時代變了,不能再沉迷於冷熱兵器的“亮劍”。大國之間的博弈,軍事只是其中一個因素,更重要的是“根”力量的綜合較量。」明的在説俄羅斯已輸,暗的在談中國認敗,美國贏在「根」,整個數位科技系統整合的創意以及集體智能的「根」本卓越。

這篇文章見解可貴之處是早在2020年,俄烏之戰前就已提出,現在就戰場現狀再推出一次他們的遠見。令人不解的是中國知識界有如此明鑒,為什麼習近平看不到?

這篇文章的重要性堪比1919年五四運動時所提出的德先生與賽先生論述,對當局的無情當頭棒喝。

1919至今已經超過100年,中國的德先生(democracy)不知身在何處,賽先生(science)從「根」的角度看,是假的。

這篇「量子學派」宏文,很微言大義的閃避當局的敏感辭:民主、自由、人權、法治。沒提出來,卻整個「根」之討論「本」於這個制度、文明文化的差異。美國能夠強大就是堅守民主自由的核心價值,而這個治國理性源自基督宗教的信仰。信仰才是「根」之不斷活水。

俄羅斯敗在一切都是假,普丁的民主是假、自由是假,連信仰都是假。中國也是「什麼都是假的,只有騙子是真的」。什麼都要搞「中國化(sinicization),結果什麼都真不了。習近平瘋狂到要去改譯聖經,要將「基督教中國化」,何其荒謬的要將聖經中不合「中國社會主義」的部分刪除。中國今天要還有救,必需是「中國基督教化」,同樣5個字,但是有魔、神之別。

2022年是個全新時代的「元年」,一切都有重新開始的機會,因為大事一件件排山倒海而來,完全不同於1587, a Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline (萬曆十五年)作者黃仁宇所批評:帝國「無大事可敘」。

No significance,指的是發生過的事件,對未來沒有啟發與開創性的影響。也就是說不在可以「被發明的昨日(the invention of yesterday)」之列。歴史可以一再被敍事(story telling)是因為事件對當前或未來有神祕的牽引,「無大事可敍」指的是,沒有創新、改革,全部是邪惡平庸及原地踏步的日復一日。

2022年則完全相反,是個人人面對著來不及「敘大事」的批判時代,當代的知識人、媒體人應該勇於反省,勇於針砭時弊,指出現行的政治人物的無能與反智,並如面對「千年暗夜」一般,以「一燈即明」的志氣,重磅批判當今的掌權者、領導人,讓他們內疚神明外慚清議而「知所進退」。