2314萬研發快篩成果呢？陳時中給交代

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立委高金素梅今（15）日質疑政府前（109）年編列新台幣2314萬元用於研發快篩，成果至今不明，下午中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該預算補助國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究所共同研發，並於當年度技術移轉給國內5組產業團隊，如今其中1家技轉廠商已進行家用抗原快篩EUA申請。

高金素梅上午於臉書撰寫「超前花錢了，成果呢？」一文指出，政府編列的防疫紓困預算已高達8400億，其中的治預算有1466億，除了先前公布的一筆5264萬斤費用於購買快篩，尚有一筆用於「檢驗試劑開發及快篩試劑研發」的2314萬預算。

高金素梅表示，該筆預算已「超前部署」，在109年6月30日前與廠商完成簽約，並於109年9月30日前撥款完畢，她質疑政府為何簽約廠商、所研發的快篩產品等相關資訊都未告知納稅人？如今疫情緊急卻不見成果，要陳時中交代清楚，勿用「不實訊息」唬弄人民。

(圖／高金素梅臉書）

陳時中指出，衛福部於109年以「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」補助國衛院2314萬進行抗原快篩試劑研發，執行期程為109年1月至110年6月。

陳時中說，國衛院據以和預醫所共同研發出具有辨識COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗體，並將此抗體技轉予廠商進行抗原快篩試劑產製。國衛院與預醫所於109年4月8日舉辦非專屬授權技術公開說明會，當天有許多廠商表達高度興趣，最後將此技術移轉給國內5組產業團隊，進行後續開發、量產工作，國衛院及預醫所則持續輔導廠商進行產品化製造。

這5家技轉廠商中，已有2家廠商於110年取得核准製造許可（防疫專案核准製造第1106015005號、防疫專案核准製造第1106610168號），其中1家廠商也已進行家用抗原快篩EUA申請。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。

（圖／指揮中心提供）