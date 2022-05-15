類0+7?台灣打滿三劑疫苗有望免隔離　陳時中：各界仍未有共識

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 行政院長蘇貞昌表示認同指揮中心朝鬆綁防疫規定方向進行，若和各縣市達成打滿三劑免隔離共識，最快將於週一將實施新制，指揮官陳時中今(15)日表示，中央地方對鬆綁條件仍沒達成完全共識，後續配套還需要持續研議才會公布。

陳時中今日說明，針對確診個案的接觸者居家隔離3+4作法，現在只有確診者的「同住親密接觸者」，部分縣市長呼籲，密切接觸者如果已完整接種3劑疫苗，應放寬隔離強度，但經過地方、中央與醫療專家，各界討論後「仍未有共識」。

陳時中說，提案的縣市也建議打過3劑疫苗的同住親密接觸者，可採取自主防疫7天或自主管理7天，但據高雄市統計，逾10％居隔者在隔離期間會出現陰性轉陽性狀況，擔憂完全放開接觸者隔離，對防疫可能有影響。

陳時中表示，未來如果鬆綁，要討論的是「管制強度」，可以自主防疫7天或者是自主健康管理7天，目前只有一個縣市希望維持現狀，放鬆到何種程度，我對這兩方向都不特別堅持，至於是採取7天自主防疫或自主管理，待研擬配套再定案。

陳時中強調，各界都是希望在行政作業上的負擔要減低，強度盡量放鬆，後續相關配套措施大概明日後才會公布。



（圖／中央流行疫情指揮中心）