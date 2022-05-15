〈投資理財〉全球股市震盪 尋寶台灣中小企業長期投資

全球股市動盪不安，台灣股市亦受影響，其實台股不少中小型優質企業隱身其中，投資人只要耐心蒐尋，不難找到股利佳，殖利率高，業績成長具未來性之好標的，不需過度悲觀。

以上櫃公司大甲（2221）為例，資本額4億2325萬元，主要營業項目是化工級不銹鋼焊接管配件，潔淨級管、管件、微接頭元件及閥類。營業毛利率28.54%，營業利益率16.24%，資產報酬率4.21%，股東權益報酬率7.28%，每股淨值21.75元，去（2021）年每股獲利達4.27元，今年配息每股3元，股息配發率約7成。以現在約36元左右價格，殖利率達8％以上，投資報酬率不錯。

大甲的產品具有獨特性，是台灣不鏽鋼焊接管配件大廠，產品分為化工級、潔淨級兩大類。化工級產品主要用在石化、化纖、造紙等產業，在台灣市占率達4成。潔淨級產品多用於半導體、光電、太陽能等產業，正是台灣工業發展強項，且外銷日本、中國，甚受歡迎。

去年受惠於化工級管配件需求穩定，以及半導體廠積極擴廠，拉高潔靜級管制配件需求，帶動大川研的特殊工業氣體、防爆設備接單，再加上不鏽鋼價攀升，創造大甲不俗業績。今（2022）年大甲業績持續正向看待，化工管訂單能見度已到明年上半年，潔淨級管配件因為台灣及中國多家半導體、光電廠，都在積極擴廠，訂單暢旺，能見度達年底。且因潔淨級產品營收比重預期增加，有助於毛利率、獲利向上揚升。

為擴大中長期業務發展動能，大甲潔浄級管配件過去常用於工業氣體運輸，其中包括氫氣，是未來產業趨勢，尤其化工廠、半導體廠，未來都可能是用氫大戶，有利大甲未來業務發展。大甲走在成長道路上，值得投資人注意。

興櫃企業怡和國際（7590），資本額8億3200萬元，主要營業項目是太陽能電廠前段、土地及建築融資性租賃業務，去（2021）年每股獲利0.87元，今年每股配息0.07元，配股0.063元。怡和國際是上櫃公司欣雄瓦斯的轉投資事業，由於積極發展太陽能產業及租賃業，都是正夯的行業，潛力值得注意。

在全球減碳趨勢下，2022年綠能設量上看177 GW，以政府對於太陽能發展政策目標，2025年預計達到20 GW，截至2021年10月已完成7.12 GW。為加快建置及併網速度，經濟部於2021年第4季，宣布調高躉購率4.5%，成為系統廠商最近有利的政策支持，也因此政府訂定2022年太陽能累積裝置容量達11GW的階段目標。

目前業界普遍看好太陽能產業景氣，太陽能模組廠也加大生產力道，持續擴充產能，能源整體而言，產值呈現成長曲線，穩健向上成長。

怡和國際積極發展PV-ESCO太陽光電能源商業模式的前段融資性租賃業務，成立EPC（工程總包專業廠商）、SPV公司，積極布局售電、畜、農、漁電及儲能，是租賃業少數能控制融資風險，擁有可於綠能市場提供各類服務的專業團隊，預估今年度在綠能相關業務，合併營收將可成長3成以上。

在電廠前段融資部分，截至去年底，怡和國際引用融資性租賃商業模式，承做融資金額68億元，已協助約400座電廠建置，總裝置約200MW，換算可發電約2.7億度，約可支應8.5萬戶家庭一年所需用電。

其他如上櫃公司上洋（6728），資本額2億3千萬元，營業項目為商用洗衣服務、家用空調及家電，去（2021）年每股獲利達11.74元，今年配息9元，比2020年EPS 5.22元，配息4.2元，大幅成長。今年第一季合併營收2.21億元，年增17.81%，EPS達3.72元，成長潛力不容小覷。

豆府資本額2億3千餘萬元，歷經疫情衝擊，餐飲業普遍受創，去（2021）年仍繳出不錯成績單，累計全年營收17.96億餘萬元，年減0.55%，稅後純益1.53億元，EPS 6.68元，今（2022）年配股1.2元，配息4.5元，股利合計5.7元。

豆府營業毛利率53.44%，營業利益率17.85%，資產報酬率5.62%，股東權益報酬率9.43%，每股淨值38.01元，財狀況穩定，2020年EPS 10.29元，配息9元，2019年EPS 6.66元，配股0.3元，配息5.2元，在中小企業中，算是收益穩定的公司。

台灣上市櫃公司中小企業，還有不少充滿活力好標的，值得投資人趁著股市動盪之際，擇優長期投資，應有不錯收益。