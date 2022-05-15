英前情報官稱普丁重病為入侵烏克蘭因素

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英媒引述英國前情報人員爆料指出，俄國總統普丁（Vladimir Putin）病重，並將此事稱為俄國侵略烏克蘭因素之一。

曾協助美國清查前總統川普「通俄門」的英國軍情六處（MI6）前官員克里斯托弗·斯蒂爾（Christopher Steele）向《天空新聞》表示，從俄國及其他消息來源得知，「普丁實際上病得相當嚴重」，「目前尚不清楚是何種疾病，是否為絕症、無法治癒...但可以肯定，這是問題的一部分。」

在斯蒂爾爆料前，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫少將（Major general Kyrylo Budanov）接受《天空新聞》獨家採訪時也表示，普丁身患癌症，病況嚴重，一場意圖推翻普丁的政變正在俄國上演。

事實上，圍繞普丁健康問題的揣測已有多年，而侵略烏克蘭事件爆發後，傳聞更勝囂塵上，英國幾家小報紛紛以克里姆林宮發布的普丁與俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）會面的影片，指稱普丁面色蒼白，臉頰與頸部浮腫，手部緊抓桌面，並不停敲打自己腿部的表現，是患有帕金森氏症，身體狀況相當糟糕，甚至有英國議員也做如此揣測。

然而上月底《德國之音》報導引述倫敦大學學院神經科學教授哈迪（John Hardy）表示，普丁「看起來不太好...但並非帕金森症」；倫敦國王學院的精神學、心理學和神經科學研究所運動障礙和神經病學教授K Ray Chaudhuri也同意上述判斷，認為臉部臃腫或顫抖可以由許多原因引起，而他並未看到普丁有任何顫抖。

Chaudhuri強調，沒有實際的專家會診進行診斷，媒體與大眾的揣測並無根據也無助益。也就是說，外界如今急於將俄國入侵烏克蘭一事歸咎於普丁重病，事實仍是兩說。