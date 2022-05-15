烏克蘭樂團勇奪歐洲歌唱大賽冠軍　主唱寫給母親歌曲成為感人國歌

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合外電報導)烏克蘭樂團卡路什(Kalush Orchestra)今(15)日勇奪2022年歐洲歌唱大賽冠軍(Eurovision 2022)，亞軍為英國，季軍則為西班牙。

第66屆歐洲歌唱大賽由歐廣聯（EBU）及義大利廣播機構義大利廣播電視公司（RAI）主辦，於林的奧林匹克體育館登場，去年義大利天際月光樂團以《閉嘴乖乖聽話》拿下冠軍成為今年地主國，烏克蘭Kalush樂團以歌曲《史蒂芬妮亞》(Stefania)擊敗25個來自歐洲各國的歌唱好手一舉拿下今年冠軍，主唱普修克(Oleh Psiuk)在表演完以英語大喊，「拜託幫幫烏克蘭和馬立波（Mariupol）！幫幫亞速鋼鐵廠（Azovstal）！」

美聯社報導，這是2003年以來烏克蘭的第三冠，按照傳統，冠軍國將舉辦明年的大賽，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，將盡最大努力在港口城市馬立波舉辦明年的比賽，並強調「馬立波，自由、和平、重建！」

Kalush的《史蒂芬妮亞》融合民俗樂及嘻哈，贏得烏克蘭的觀眾投票得分439分，打破大賽至今的最高觀眾投票得分紀錄，今年亞軍為英國Tik Tok網紅山姆瑞德(Sam Ryder)的歌曲《Space Man》，西班牙歌手Chanel Terrero以《SloMo》拿下季軍。

《史蒂芬妮亞》是 Psiuk 寫給母親的，但自從 2 月 24 日俄羅斯入侵後已成為烏克蘭的國歌，歌詞寫下，「我總能找到回家的路，即使所有的道路都是毀了。」Kalush的6位團員全為男性，曾到被俄軍佔領的烏克蘭城市拍攝音樂錄影帶，在大賽結束後團員將於兩天後返回烏克蘭，其中有一位團員因正在打仗捍衛基輔（Kyiv）而沒有參加比賽。

BBC報導，主唱表示，自己從沒有從軍也沒拿過槍，但他想用自己的方式幫忙，於是成立志願者組織，在歐洲歌唱大賽代表烏克蘭。

本屆有一共40國參賽，俄羅斯因發動戰爭入侵烏克蘭而遭取消資格，澤倫斯基在Facebook寫道，「我們的勇氣在世界留下印記，我們的音樂征服了歐洲。」