一週奪兩冠！莊智淵、陳思羽組合WTT韋斯切斯特支線賽又鍍金

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）繼上週佛利蒙特（Fremont）奪冠後，台灣「桌球教父」莊智淵組與搭擋陳思羽，於美國紐約州世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽，再度搶下冠軍寶座。

莊智淵與陳思羽強強聯手，一日鏖戰兩場。在準決賽中，兩人對戰頭號種子印度組合德卡（Manav Vikash Thakkar）與卡麥斯（Archana Girish Kamath），先是連丟兩局只能背水一戰，所幸連下三場搶得決賽門票。

隨後，莊陳兩人挑戰義大利組合皮科林（Jordy Piccolin）與勞倫提（Jamila Laurenti），首局12比14失利後，以12比10、11比9連下兩城，第四局開打僅管一度4比9落後，但最終仍以11比9勝出，奪得冠軍寶座。

這是莊陳組合第二度擒獲國際大賽冠軍，上週在佛利蒙特（Fremont）兩人合作無間拿下混雙金牌。

今年41歲莊智淵也在男子單打賽事中尋求鍍金。作為大賽頭號種子，莊智淵自16強賽、8強賽中皆以直落四輕鬆晉級，明日將與日本選手戶上隼輔一戰。

女子單打賽事今年相當可惜，台灣4名選手皆已被淘汰，陳思羽、鄭怡靜與劉馨尹都止步8強。陳思羽2比4不敵前一輪拍下我國好手李昱諄的美國華裔選手張安；鄭怡靜1比4相讓日本選手森櫻守；劉馨尹則以1比4不敵日本小將小鹽遙菜無緣準決賽。