Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

一週奪兩冠！莊智淵、陳思羽組合WTT韋斯切斯特支線賽又鍍金

By 體育組, 台灣英文新聞
2022/05/15 14:28
台灣桌球混雙組合莊智淵、陳思羽擒獲世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽冠軍。（圖／翻攝自中央社）

台灣桌球混雙組合莊智淵、陳思羽擒獲世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽冠軍。（圖／翻攝自中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）繼上週佛利蒙特（Fremont）奪冠後，台灣「桌球教父」莊智淵組與搭擋陳思羽，於美國紐約州世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽，再度搶下冠軍寶座。

莊智淵與陳思羽強強聯手，一日鏖戰兩場。在準決賽中，兩人對戰頭號種子印度組合德卡（Manav Vikash Thakkar）與卡麥斯（Archana Girish Kamath），先是連丟兩局只能背水一戰，所幸連下三場搶得決賽門票。

隨後，莊陳兩人挑戰義大利組合皮科林（Jordy Piccolin）與勞倫提（Jamila Laurenti），首局12比14失利後，以12比10、11比9連下兩城，第四局開打僅管一度4比9落後，但最終仍以11比9勝出，奪得冠軍寶座。

這是莊陳組合第二度擒獲國際大賽冠軍，上週在佛利蒙特（Fremont）兩人合作無間拿下混雙金牌。

今年41歲莊智淵也在男子單打賽事中尋求鍍金。作為大賽頭號種子，莊智淵自16強賽、8強賽中皆以直落四輕鬆晉級，明日將與日本選手戶上隼輔一戰。

女子單打賽事今年相當可惜，台灣4名選手皆已被淘汰，陳思羽、鄭怡靜與劉馨尹都止步8強。陳思羽2比4不敵前一輪拍下我國好手李昱諄的美國華裔選手張安；鄭怡靜1比4相讓日本選手森櫻守；劉馨尹則以1比4不敵日本小將小鹽遙菜無緣準決賽。
桌球
莊智淵
陳思羽
桌球教父
世界桌球職業大聯盟
韋斯切斯特支線賽
乒乓球
乒乓球混雙
金牌
奪冠
鍍金

相關新聞

【王的女人】歐美制裁摩拳擦掌 下一個目標普丁地下情人？
【王的女人】歐美制裁摩拳擦掌 下一個目標普丁地下情人？
2022/05/07 14:51
德國在臺協會參訪臺灣南投金牌農村 肯定臺德農村互訪交流價值
德國在臺協會參訪臺灣南投金牌農村 肯定臺德農村互訪交流價值
2022/04/28 09:42
111教育發展協進會「乒乓傳愛」新北市10所偏鄉小學受惠
111教育發展協進會「乒乓傳愛」新北市10所偏鄉小學受惠
2022/04/01 20:28
台灣女雙鄭先知與劉馨尹亞洲桌球錦標賽　晉級4強確定至少銅牌入袋
台灣女雙鄭先知與劉馨尹亞洲桌球錦標賽　晉級4強確定至少銅牌入袋
2021/10/03 20:48
【東帕捷報】田曉雯桌球女單奪銅 台灣代表團首開張
【東帕捷報】田曉雯桌球女單奪銅 台灣代表團首開張
2021/08/28 15:20

更新時間 : 2022-05-15 14:39 GMT+08:00

最受歡迎

5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大藥局」都有賣　單劑175元
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
居家隔離、自主防疫及居家檢疫者注意！ 5/14新增快篩陽性評估管道
居家隔離、自主防疫及居家檢疫者注意！ 5/14新增快篩陽性評估管道
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
【更新】台北市4/20全面啟動確診者居家照護•關懷包內含快篩、乾糧、溫度計等　市府公開招募護理與清消人員　
【更新】台北市4/20全面啟動確診者居家照護•關懷包內含快篩、乾糧、溫度計等　市府公開招募護理與清消人員　
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解