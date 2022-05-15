上海16日起階段性復商復市

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）熬出頭了！上海宣布宣布近一步鬆綁防疫政策，並自5月16日起，分階段推進復商復市。

上海市副市長陳通今（15）日於疫情防控工作新聞發布會上宣布，自明日起，將依照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」方針，再落實防疫之餘，階段性推進復商復市。

綜合陸媒報導，陳通於會上說明，為保障民生基本生活與物資供應，上海以「保基本、全覆蓋」為工作目標，推動網點節點應開盡開、保供人員應返盡返，全市營運商業網點自最低不足1400個，增加到1萬625個，日配送訂單達500萬份。

中央社引述陳通表示，自16日起分階段推進復商復市。購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業，劃定進出通道，做好人員限流，推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務。

此外，農貿市場逐步有序恢復，批發市場展開無接觸交易，暫停零售業務，合理控制在場人數和入場採購人數，嚴格落實來場車輛和司乘人員防疫措施。菜市場則展開集中採購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量。

至於餐飲服務實行線上、線下外賣；理髮、洗染服務實行錯峰限流。

陳通強調，要求商貿企業應在恢復經營前制定疫情防控方案，對場所環境預防性消毒，全面實施場所碼或「數位哨兵」，嚴格把關進門入場、清潔消毒、人員管理、場所限流、證照查驗等關鍵關卡。另也希望顧客遵守各項防疫規定，做好個人防護，掃碼入場，在店內保持適當距離。

陳通提及，上海市疫情防控正處於轉向常態化防控的關鍵階段，將繼續做好封控區、管控區政府發放生活物資的托底保供工作。市場監管部門將按照「4個最嚴」要求，全程參與、監管政府生活物資發放，從嚴、從重、從快查處品質和食品安全違法行為。