北韓4天逾82萬染疫42死 官媒建議鹽水漱口、喝偏方茶

（台灣英文新聞 張雅鈞 綜合外電報導）新冠疫情發威，儘管北韓當局知悉首起病例後下令全國封鎖，短短4日已逾82萬人「發燒」，42人病歿。金正恩稱面臨「建國以來最大動盪」，然醫療量能不足，導致官方僅能提供民眾簡單的處置方式以及偏方應對疫情。

一直號稱「零感染」的北韓於5月12日首度承認境內出現新冠病例，隨後疫情呈指數性成長。今日傳出至少新增296,180人出現發燒症狀、15例死亡。據北韓官媒《朝中社》報導，截至週日上午，全國82萬620人發燒，至少32萬4550人正在接受治療，已累積42人身亡。

北韓領導人金正恩於疫情爆發當日便下令全國封鎖，報導指出，「境內所有省、市、縣已全面封鎖，各工作單位、生產單位和居住單位也都各自封閉起來。」

金正恩坦言，此次惡性傳染病蔓延，可謂北韓「建國以來以來最大的一次動蕩」。

《衛報》、《路透社》指出，北韓衛生部門致力部署更多防疫站，並向醫療院所緊急運送相關醫療物資，政府高層官員也捐獻儲備藥品。當局雖然啟動「最大規模的緊急隔離系統」，疫情在未打疫苗的北韓民眾中迅速蔓延。

醫療落後、拒絕疫苗援助 北韓疫情一點即著

官媒將本次疫情造成的「絕大部分」死亡，歸咎於「人們缺乏對omicron變異株隱性傳播以及其正確治療方式的知識與了解，而草率服用藥物」。

事實上，北韓是全球醫療服務最糟糕的國家之一，衛生系統收治、檢測量能皆不足， 也無疫苗與治療藥物可以對抗來勢洶洶的疫情。

該國醫療體系脆弱不堪，官方僅能提供民眾簡單的應對方式以及偏方。官媒朝鮮中央電視台週六晚間向全國民眾投放相關治療方式，一名師建議「用鹽水漱口」，並在出現高燒、頭痛、肌肉與關節疼痛的時候服用不同的藥物。《韓中社》則建議民眾一天三次飲用藥草茶。

先前中國與世界衛生組織（WHO）的疫苗全球取得機制（COVAX）曾提出要援助北韓疫苗遭拒，如今面對中國、南韓再度伸出援手，北韓是否收下疫苗仍是未知數。