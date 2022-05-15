美紐約州再傳種族仇恨犯罪 10人遭槍殺

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新冠肺炎疫情爆發至今，美國因不明原因購入槍枝人數暴增數百萬人，這讓已經很嚴重的槍枝暴力問題進一步惡化，昨（14）日紐約州再發生一起種族歧視為動機的隨機槍擊事件，造成10人喪生、3人受傷，而嫌犯僅有18歲。

根據《BBC》報導，週六下午嫌犯身穿迷彩軍服、配備護甲與戰術頭盔，手持高威力步槍進入當時十分繁忙的超市，同一時間還以網路直播的方式，向外界公開自己掃射超市的過程。

水牛城警監Joseph Gramaglia指出，嫌犯特別從自己居住的康克林郡（Conklin）開車開了數小時到紐約州水牛城市一處黑人占多數的社區犯案，在被槍擊的13人中，大部分的受害者都是黑人，另一名警方消息來源則透露，嫌犯邊開槍邊高喊著種族歧視言論，步槍上還有「黑鬼」字樣。

聯邦調查局（FBI）確認了此一消息，水牛城辦公室的負責幹員Stephen Belongia表示，嫌犯應有強烈的仇恨犯罪動機，現在當局正朝極端種族主義者的方向進行調查。

一名曾是警察的警衛雖然試圖向嫌犯開槍，最後卻遭射殺，13名被害人中僅有3名超市員工生還，所幸傷勢並不致命，嫌犯則在警方到達後，本來要飲彈自盡，最後被警方說服而投降，現被逮捕並正面臨一級謀殺罪指控。

美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，疫情爆發後，2020年美國的槍枝謀殺案比2019年增加了35%，儘管如此，多個槍枝法案改革草案卻在國會卡關，只能讓各州自己立法，缺乏統籌管理效率，因此目前槍枝暴力仍是美國難解的大問題。