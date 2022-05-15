中、南、東部大雨特報 晚間北部下探16度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）據中央氣象局資訊，今、明（１５日、１６日）兩天鋒面逐漸南移及東北季風影響，天氣仍涼；台灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，今晚至明日西半部山區仍有局部大雨發生的機率。

據氣象局發布，今日北部氣溫在16至21度之間，中部19至26度，南部溫差稍大介於20至28度，東部18至25度；明日（下週一）溫度稍降，北部氣溫在16至19度之間，中部17至21度，南部19至24度，東部17至23度。

因滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局於今早4時50分針對多個縣市發布大雨特報，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提及，週末至下週一「滯留鋒」徘徊，降雨範圍擴及全台。應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的「致災性」降雨。

此外，各地氣溫逐日下降、明顯轉涼；今日、下週一北台高溫降至20度左右，今晚、下週一早晚、週二早，北台最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適。

最新模式模擬顯示，下週二至週四19日「滯留鋒」南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，東半部仍有局部短暫降雨的機率，西半部山區午後亦有降雨機率；氣溫逐日回升。