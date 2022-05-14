芬蘭將棄不軍事結盟原則 最快本週末申請加入北約

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）長期秉持中立、不軍事結盟的芬蘭預計本週末將正式宣布申請加入北約，瑞典近期也可能會跟進，芬蘭總統已就此議題和俄羅斯總統普亭對話，對此普亭表示這將是錯誤決定，會傷害兩國關係。

面對俄羅斯入侵烏克蘭，芬蘭決定最快本週末宣布申請加入北大西洋公約組織（NATO），不再保持過去長久的中立立場，而瑞典很快也會跟進，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）也證實此消息。

路透社指出，尼尼斯托今（14日）已和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就此事交談，克里姆林宮表示，普亭向尼尼斯托說放棄中立並加入北約將是一個錯誤的決定，可能會損害兩國關係。

根據芬蘭總統府聲明，尼尼斯托指出，芬蘭主動致電蒲亭，與蒲亭的談話相當直接，沒有激怒對方，過程當中避免緊張。他說芬蘭希望以「正確和專業的方式」處理與俄羅斯鄰國的關係。

而普亭則表示，放棄傳統的軍事中立政策將是一個錯誤的決定，因為芬蘭的安全不會受到威脅，但這種外交政策變化可能會對俄芬關係產生負面影響。

芬蘭與俄羅斯接壤長達1300公里，過去一直避免加入軍事結盟組織，如今若芬蘭與瑞典加入北約，北約的擴張將進一步更接近俄羅斯邊境，這也是普亭最不樂見之事。