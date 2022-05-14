陪同隔離家長究竟能否理賠？金管會：有特定適用情況

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）金管會今（14日）特別針對陪同小孩隔離的家長是否能獲得防疫險理賠提出說明，只要是未成年子女確診且有通知書，保險公司即應依契約約定予以理賠，除此之外其他情況下保險公司得依契約約定不予理賠。

台灣連3天單日確診人數破6萬，確診陽性與居家隔離規定一團亂，防疫險理賠成為社會關注焦點，立委高嘉瑜抨擊保險公司發明「陪同隔離」的新名詞，排除陪同小孩隔離的家長不理賠，相當不合理，對此金管會發布新聞稿，澄清防疫險相關規定。

根據金管會，如果收到衛生主管機關開立隔離通知書，而接受隔離處置者為前提是未成年子女如確診，其父母經衛生主管機關依規定開立隔離通知書者，此時，保險公司即應依契約約定予以理賠。

然而另一種情況是，未成年子女的「同學」確診，該兒童（非確診）依規定必須隔離時，此時，父母是基於生活上共同照顧之需求，經主管機關「彈性准予」隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室之限制，保險公司依契約約定，「尚難予以理賠」。

金管會表示，這些在衛生福利部疾病管制署 「接觸者居家（個別）隔離相關措施問答輯」之Q9可找到相關指引。

面對霧煞煞民眾，金管會說，已請產壽險公會儘速擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理，並就民眾較廣泛發生之防疫保險疑義之實務問題，作通案性的說明，若仍有個案爭議，可向財團法人金融消費評議中心諮詢。