奇異博士2中國遭禁不改票房佳績 迪士尼CEO：沒有中國也能成功

(台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導)奇異博士2未在中國上映,卻仍創下全球約5億780萬美元票房收入,迪士尼執行長包正博表示「考慮到我們在中國票房的實收率較世界其他地區還低,這並不會真正妨礙我們成功。」

據媒體報導,迪士尼(Disney)執行長包正博(Bob Chapek)近期在公司財報電話會議上,談到部分電影在中國上映面臨到的困難,回應表示沒在中國上映的「奇異博士2:失控多重宇宙」等電影票房在全球其他地區表現佳,沒有中國的票房收入也不成問題。

由於「奇異博士2:失控多重宇宙」電影場景中出現被中共打壓的「大紀元時報」的黃色報箱,因此被北京禁止在中國上映,不過電影發表至今,已在全球創造票房收入約5億780萬美元,其中美國票房為2億1360萬美元。

不只是奇異博士未在中國上映,中央社報導指出,不久前漫威影業(Marvel Studios)的「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)也取得亮眼成績,在全球橫掃18億9000萬美元票房。

包正博因此表示,「我們在這個市場中的品牌和系列作品擁有長期成功紀錄和強大粉絲群…我們將繼續送審我們的電影以供發行。值得注意的是,我認為,在讓電影能於中國上映而遇到一些困難的時候,『奇異博士』的表現非常出色。」

他更直言「所以即使沒有中國,我們也非常有信心,就算我們仍然難以在中國上映,但考慮到我們在中國票房的實收率較世界其他地區還低,這並不會真正妨礙我們成功。」

包正博這番言論被解讀為「迪士尼不需要中國也能成功」,立刻引發中國網友批評聲浪,認為迪士尼在中國獲得巨額利潤後傲慢自大,看不起中國市場。

包正博的發言也打破外界對於迪士尼高度依賴中國市場的印象,根據IMDb數據,2019年上映的《復仇者聯盟:終局之戰》在中國的票房收入為6.291億美元,佔其全球票房收入的22%以上。

當前中國審查制度加嚴,漫威影業一直無法讓旗下大片進入中國。中央社指出,「黑寡婦」(Black Widow)、「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「永恆族」(Eternals)和「蜘蛛人:無家日」都未曾在中國上映。