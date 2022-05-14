越南15日起入境免篩檢 國內疫情已緩、疫苗覆蓋率高

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）越南考量到國內疫情趨緩，以及國際解封趨勢，逐步解除國際旅客入境規定，15日起入境遊客免篩檢，在這之前越南已數度放寬限制，準備迎接後疫情時代即將回溫的跨境旅遊趨勢。

根據越南通訊社（VNA），副總理武德儋週六（14日）發表一項官方文件，稱將於15日暫停對入境越南前須進行新冠肺炎篩檢的要求。

越南衛生局數據顯示，自今年2月初開始，當地疫情急速升溫，單日確診數一度飆升至26萬多，不過3月底至今，越南全國新增病例數急遽下降，重症及與死亡病例數也持續下降。

越南政府新聞網（baochinhphu.vn）13日晚間報導，為促進社會經濟恢復和發展活動創造有利條件，越南總理范明正也證實，自5月15日起，暫停有關入境越南前須進行新冠肺炎篩檢的要求。

在這之前，越南衛生部4月27日已經停止旅客入境越南時填寫的健康申報。此外，自4月30日起暫停民眾於越南國內旅行、移動須填寫健康申報的規定，逐步邁向與病毒共存的階段，並配合許多國家逐步解封的趨勢。

越南衛生局官方表示，越南12歲以上族群已有96%完整接種疫苗，5至11歲兒童的疫苗接種行動正在進行，疫苗覆蓋率可說是相當高。而目前單日確診人數已降到2千多。

(圖/JHU CSSE COVID-19 Data)