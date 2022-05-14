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【出上海記】關50天終於逃出 CNN記者：有種倖存者的內疚感

封城之後，上海已不是記憶中的那個上海了

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/14 16:46
上海住宅區封鎖（圖／路透）

上海住宅區封鎖（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷劫歸來、逃出生天，對終於能離開上海的人來說，似乎一點也不誇大。一名CNN記者分享了他關了50天，終於解封離境的心情，機上空服員一句，「你們出來了，安全了」，一時百感交集，真不知從何說起。

CNN記者David Culver表示，中國已非他記憶中的那個中國。

2020年1月21日，他與團隊抵達武漢，新冠肺炎疫情源頭， 從此開始了駐地採訪的日子。他坦言，初期中國的閉關政策、方艙醫院、大規模篩檢、接觸者追蹤等措施，的確奏效。然而，眾所周知，在中國報導本已困難，疫情之後，每回出門採訪，更要冒著被突如其來的封城困住、強制隔離的風險。兩年半過去了，這樣的日子，他再也撐不下去。

據他所述，外籍人士現在若想離開上海，除了需要領事館協助、居住區批准進行額外COVID篩檢、指定司機載往機場、買到難買的機票外，更重要的是，得向小區管理員保證，「既已踏出此門，就不會再回來」。

通往機場的路，竟變得如此荒涼。

Culver表示，走在路上，可感受街坊鄰居的眼光從四面八方射來。他們恐怕以為他只是要被送去隔離的人，或者是如其他有能耐設法出境的外國人。從上海市中心前往浦東國際機場的路，店家大門上了重重鎖鏈、人行道處處拉起封鎖線，行人多半只剩下全身防護衣的防疫人員與公安。一路上布滿關卡，被攔查時須出示航班確認信、COVID陰性證明，甚至美國大使館的文件。

好不容易抵達機場，卻如入「無人之境」，映入眼簾的是一片空蕩蕩，無車無乘客，令他不禁心跳漏了一拍，深怕航班是否已被取消。出境板上只列了兩處，香港與他的目的地，阿姆斯特丹。

Culver說道，進入安靜到可怕的出境大廳，他仿佛有種進入電玩下一關的奇異心情，一方面鬆了一口氣，一方面又相當焦慮，不知會否遭遇莫名阻礙，讓他得全部從頭來過。

直到通過出境查驗區，終於登機了，全身繃緊的神經與飆升的腎上腺素，才稍有舒緩，而稀稀落落的乘客，皆深有同感。有人待了七年、有人待了十年，多是旅居上海的外籍人士，無論當初來此的目的為何，所有人的結論都是，投資再多、虧損多少，都已無關緊要。及早放手，不撤不行了。

隨著飛機起飛，Culver如釋重負，這是自3月上海爆發疫情以來，他真正終於能放鬆的時刻，雖然心中油然升起一股生還者的愧疚情緒。對機組員而言，一次聽到這麼多「逃亡經歷」、載到這麼多「心懷感激」的乘客，也是種特殊經歷。

一名空服員向他們說，經歷了這漫長的數週，好好休息吧，我們帶你們回家。「你們將前往新世界。」
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上海
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阿姆斯特丹
封城

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更新時間 : 2022-05-14 17:23 GMT+08:00

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