新北校園防疫專案辦公室 侯友宜謝萬名校園防疫人員

新北市教育局成立校園防疫專案辦公室，增設12條專 人服務電話專線， 專人支援高中以下學校及幼兒園解決校園防疫問題， 全力提供諮詢與服務。市長侯友宜13日視察運作情形，表達對全市校園萬名防疫工作人員感謝，期許大家在疫情高壓環境下， 仍需積極面對處理、堅守崗位。

市長侯友宜表示，新北市有1,464所學校及幼兒園，校數及學生 數皆全國最多，疫情期間動員近萬名防疫工作人員， 例如校長擔任學校指揮官掌握疫情狀況、 學校防疫長及行政人員協助疫調、居隔發放快篩試劑、 護理人員協助衛教醫療、輔導人員關心師生身心、 教務人員安排課務及提供基本照顧等，各司其職守護孩子健康， 齊心辛勞付出。

因應Omicron變種病毒高傳播率，校園受疫情影響與日俱增， 而現場問題複雜且多樣化，因此教育局在4月25日成立校園防疫專 案辦公室，協助學校處理防疫作業並連絡衛生單位共同解決問題， 作學校防疫最堅強的後盾與支持。

辦公室由12位23期候用校長組成團隊，推出12條校園防疫專線 。經過教育訓練及團體共學，用專人解決學校防疫問題， 例如造冊通報、聯繫衛政單位、核定快篩試劑、解釋政策QA及提供 建議作法等。同步搭配12位資訊管理師，協助中央Trace系統 上傳，解決學校面對確診師生通報後的問題與需求。

自4月下旬成立來電話服務量已超過1萬通， 近期平均每日服務千通以上來電， 協助全市高國中小及幼兒園解決現場問題，並完成居隔名冊上傳中央 Trace系統約3,000筆團體名冊，協助開立居隔書超過20 萬張，核發快篩試劑超過35萬劑。

個案管理師葉菁候用校長表示，秉持教育人的關懷、 耐心及同理心面對每通電話及不斷產生的疑問， 讓學校團隊不論是在新舊制銜接、疫調、篩劑申請等流程， 都能有聯繫諮詢的窗口。即便是休假日、清晨6、7點或晚上11、 12點，辦公室團隊都努力竭盡所能提供服務。疫情嚴峻此刻， 作為防疫專辦第一線人員是一份榮耀的工作。

集美國小防疫長胡駿松衛生組長表示，疫情打亂平靜的校園， 在專案辦公室成立後每校都有直屬個管師， 協助學校與衛生所的溝通協調解決問題。在話務量滿線的情境中， 仍不厭其煩的說明與幫忙，充分展現專業能力與服務熱誠。

教育局長張明文強調，新北守護師生健康， 老師學生快篩陽性即啟動校園自主應變流程。因應各校疫情不同， 授權學校彈性實施實體、線上或分流教學。 對有照顧困難家庭提供孩子基本照顧， 家長也可幫學生申請自主防疫假，不列入學期出缺席天數計算。 而專案辦公室將持續協助學校解決疫情相關問題， 提供完善服務作為防疫堅強後盾，共同守護校園安全與學童健康。