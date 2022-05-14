新北校園防疫專案辦公室 侯友宜謝萬名校園防疫人員

新北市教育局成立校園防疫專案辦公室，增設12條專人服務電話專線，專人支援高中以下學校及幼兒園解決校園防疫問題，全力提供諮詢與服務。市長侯友宜13日視察運作情形，表達對全市校園萬名防疫工作人員感謝，期許大家在疫情高壓環境下，仍需積極面對處理、堅守崗位。
市長侯友宜表示，新北市有1,464所學校及幼兒園，校數及學生數皆全國最多，疫情期間動員近萬名防疫工作人員，例如校長擔任學校指揮官掌握疫情狀況、學校防疫長及行政人員協助疫調、居隔發放快篩試劑、護理人員協助衛教醫療、輔導人員關心師生身心、教務人員安排課務及提供基本照顧等，各司其職守護孩子健康，齊心辛勞付出。
因應Omicron變種病毒高傳播率，校園受疫情影響與日俱增，而現場問題複雜且多樣化，因此教育局在4月25日成立校園防疫專案辦公室，協助學校處理防疫作業並連絡衛生單位共同解決問題，作學校防疫最堅強的後盾與支持。
辦公室由12位23期候用校長組成團隊，推出12條校園防疫專線。經過教育訓練及團體共學，用專人解決學校防疫問題，例如造冊通報、聯繫衛政單位、核定快篩試劑、解釋政策QA及提供建議作法等。同步搭配12位資訊管理師，協助中央Trace系統上傳，解決學校面對確診師生通報後的問題與需求。
自4月下旬成立來電話服務量已超過1萬通，近期平均每日服務千通以上來電，協助全市高國中小及幼兒園解決現場問題，並完成居隔名冊上傳中央Trace系統約3,000筆團體名冊，協助開立居隔書超過20萬張，核發快篩試劑超過35萬劑。
個案管理師葉菁候用校長表示，秉持教育人的關懷、耐心及同理心面對每通電話及不斷產生的疑問，讓學校團隊不論是在新舊制銜接、疫調、篩劑申請等流程，都能有聯繫諮詢的窗口。即便是休假日、清晨6、7點或晚上11、12點，辦公室團隊都努力竭盡所能提供服務。疫情嚴峻此刻，作為防疫專辦第一線人員是一份榮耀的工作。
集美國小防疫長胡駿松衛生組長表示，疫情打亂平靜的校園，在專案辦公室成立後每校都有直屬個管師，協助學校與衛生所的溝通協調解決問題。在話務量滿線的情境中，仍不厭其煩的說明與幫忙，充分展現專業能力與服務熱誠。
教育局長張明文強調，新北守護師生健康，老師學生快篩陽性即啟動校園自主應變流程。因應各校疫情不同，授權學校彈性實施實體、線上或分流教學。對有照顧困難家庭提供孩子基本照顧，家長也可幫學生申請自主防疫假，不列入學期出缺席天數計算。而專案辦公室將持續協助學校解決疫情相關問題，提供完善服務作為防疫堅強後盾，共同守護校園安全與學童健康。