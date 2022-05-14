新北富基漁港化身時尚藝廊 輔大青年設計師展出海洋時尚美學

「2022北海岸時尚藝術季」 首創在石門富基漁港舉行「輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」， 此次展覽由潘怡良設計師與輔大師生一同策劃，以「時尚與海洋 Fashion & the Sea」為主題，將漁港空間翻轉成時尚藝廊，展覽將持續至5月2 9日為止，歡迎前來富基漁港享用新鮮海鮮並觀賞時尚展覽。

結合年輕學子作品，漁港閒置空間化為展覽場地

「輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」集結輔大織品服裝學院，共35 位優秀年輕設計學子的精彩作品。透過織品、服飾與時尚攝影作品， 呈現當代時尚創意如何從海洋文化汲取與借鑒，表現風格、 哲思與獨到見解。

入口處一面碩大的掛畫牆面，展出23幅精美時尚 攝影作品。如取景於北海岸石礁沿海的江昀芸作品， 針織服裝織紋呼應著海水呈現「海邊走走」悠閒氣息。從海洋借鏡到環境地貌，李昀以海岸特殊板塊地形做為靈感，作品「 版塊運動學說」特殊且別緻的服裝版型與海岸落日相互呼應。

展區中央陳列4件纖維藝術織品， 高韻儒透過有機生物獲取靈感的纖維作品， 展現環境永續的材料思維。展區外圍由8套完整服飾作品所環繞， 蔡佑珍「印象。海」作品透過藍染與織繡， 展現工藝與海洋夢境的結合，以工作服為靈感的許芷瑄同學 -「Tribute to the workers」作品，展現工人獨特地時尚美學與風格。 此次展覽將海洋、永續、環境變遷等議題納入其中， 呈現多樣且活力的新北年輕學子創意，以及對於藝術的熱情。

假日好去處，時尚展覽與富基魚市聯手推優惠

「2022北海岸時尚藝術季」-「 輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」活動期間適逢假日， 富基魚市每周六日在水灘、餐廳單筆消費滿3000元贈送「 北海岸時尚藝術季」限量設計t-shirt1件， 參觀展覽並在新北市農業局「稼日蒔光」臉書專頁貼文按讚就送10 0元折價券(消費滿500元即折)。平日單筆消費滿3000元則 贈送碧兒泉奇蹟活源QQ修護安瓶1份，活動時間至5月31日止， 數量有限，送完即止。

新北市政府漁業處表示，富基漁港現已轉型成兼具休閒、 觀光及漁業的多功能漁港， 漁港內不僅可以吃到優質海鮮還可做為藝術展演的場地， 這次藉由北海岸時尚藝術季活動展現青年學子的才華及創意，「 輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」至5月29日止， 歡迎全家大小一同前來參觀。